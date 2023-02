Jeep Commander avrà una nuova versione diesel

Come riportato nelle scorse ore dal magazine brasiliano Autos Segredos, il SUV Jeep Commander sarà proposto in quel mercato con un nuovo sistema di propulsione più potente rispetto al 2.0 Turbodiesel, rinunciando già all’idea di rinnovare la gamma con un motore 2.2 TD che invece utilizzerebbe la Jeep Compass.

Jeep Commander: in Brasile si vocifera di una nuova versione con motore diesel per il SUV della casa americana

Il nuovo motore sarebbe il 2.4 Turbodiesel che, sebbene non siano ancora noti i suoi dati di potenza, dovrebbe erogare oltre 203 CV e 44,9 kgm di coppia, oltre ad essere abbinato a un cambio a nove marce e alla trazione 4×4. Questo motore dovrebbe trovare spazio anche nel futuro pick-up RAM medio che forse si chiamerà Ram 1200 che debutterà a breve in Sud America.

In passato il motore era stato utilizzato da alcuni modelli Alfa Romeo e Fiat. E ora, tutto indica che verrà prodotto di nuovo per equipaggiare Jeep Commander, Jeep Compass e il futuro pickup Ram 1200. Si prevede anche che venga utilizzato anche nel pick-up Fiat “Landtrek”. Oltre al motore 2.4. Turbo Diesel, la Jeep Commander avrà anche il motore 2.0 Turbo Flex GME con potenza superiore ai 200 CV. Il motore flex sarà collegato al cambio automatico a nove marce e la trazione sarà 4×4.

Questa versione dovrebbe poi trovare spazio anche in altri mercati del continente sud americano come ad esempio l’Argentina. Ricordiamo che Jeep Commander in Brasile sta avendo un notevole successo essendo leader del suo segmento di mercato con una quota davvero elevata. Non a caso la quota di mercato della casa automobilistica americana sta crescendo sempre di più da quanto questo modello si è aggiunto al resto della gamma. Vedremo dunque a proposito di questo modello che novità arriveranno da Jeep nel corso delle prossime settimane.