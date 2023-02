Jeep: importanti novità nel Regno Unito

Jeep ha annunciato modifiche al suo team di gestione nel Regno Unito, con Jules Tilstone nominato amministratore delegato con effetto immediato. Sarà affiancato dal direttore del marketing Nicola Austen e da Christian Theobald come direttore delle operazioni regionali e delle vendite di Jeep nel team di gestione.

Cambia il team di gestione di Jeep in UK

Con oltre 20 anni di esperienza in Stellantis, Tilstone ha iniziato la sua carriera con l’azienda come direttore commerciale, sviluppando la sua carriera nella flotta nazionale e poi nel marketing per Citroën prima di passare a DS Automobiles nel 2014 alla posizione di responsabile internazionale del marketing, direttore commerciale europeo e più recentemente amministratore delegato del Regno Unito.

Jules Tilstone ha dichiarato: “È un grande privilegio assumere il ruolo di amministratore delegato di Jeep, un marchio che ho molto ammirato nel corso degli anni e che ha davanti a sé un futuro entusiasmante con una serie di nuovi prodotti: il nostro primo nuovo prodotto completamente elettrico , Avenger, ha appena ricevuto il trofeo European Car of The Year, un risultato straordinario e una testimonianza per il team Jeep”.

Christian Theobald è entrato a far parte dell’azienda 27 anni fa come apprendista dirigente delle vendite all’interno dell’attività di vendita al dettaglio ricoprendo molti ruoli fino al direttore generale. Nel 2019 è passato a Citroën come Head of Southern Region evolvendo il ruolo per coprire l’intero Regno Unito come Head of Network Sales.

Theobald ha commentato: “Sono molto entusiasta di questo nuovo capitolo con Jeep in quello che è un momento fantastico per il marchio dopo la vittoria di Car of the Year per Avenger, ora non vedo l’ora di lavorare con la rete Jeep per realizzare tutto il potenziale offerto da Jeep. All’interno di questo ruolo assumo anche la responsabilità di Regional Director per i marchi Mainstream di Stellantis nel sud-est”.

Nicola Austen è entrata in Alfa Romeo come Brand Communications Manager nel 2015, aggiungendo Jeep al suo ruolo nel 2015 prima di passare a Head of Fleet Sales nel 2019. È passata a Head of Communications per Jeep nel 2020 prima di passare a Marketing Director all’inizio di quest’anno.

Austen ha commentato: “La risposta del pubblico all’allora nuovo Avenger è stata molto incoraggiante, abbiamo visto cosa sta arrivando dalla pipeline Jeep ed è così eccitante e ci offre molte opportunità per creare campagne nuove ed elettrizzanti. Paul Willcox, amministratore delegato del gruppo, Stellantis UK, ha dichiarato: “Sono lieto di congratularmi con Jules per la sua nuova nomina come amministratore delegato per le operazioni britanniche di Jeep. “Jules ha l’entusiasmante compito di guidare il business del Regno Unito mentre crea e si prepara per la sua prossima pietra miliare: l’azienda Jeep elettrica”.