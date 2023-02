Alfa Romeo: tra una settimane i piani futuri saranno chiariti?

Tra una settimana esatta il gruppo Stellantis rivelerà i suoi risultati finanziari dell’interno 2022. Quella secondo alcuni potrebbe essere l’occasione giusta per l’azienda di Carlos Tavares per fare il punto sui piani futuri del gruppo e dei suoi brand. In particolare si vocifera che potrebbero arrivare nuove rivelazioni a proposito del futuro di Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione ha delineato per sommi capi i suoi piani futuri anche se in realtà un vero e proprio piano non è stato ancora annunciato. Si sa solo che ogni anno da qui al 2030 sarà lanciato un nuovo modello.

Tra una settimana emergeranno nuovi dettagli a proposito dei futuri piani di Alfa Romeo?

Per il resto quelle che girano sono solo voci. Con certezza sappiamo che nel 2023 sarà svelata una concept car di una vettura sportiva di cui però non si sa se sarà mai messa in produzione. Nel 2024 toccherà ad un SUV compatto che sarà erede di MiTo e Giulietta e che sarà prodotto in Polonia. Questa auto sarà la prima di numerose novità che attendono la casa automobilistica milanese nei prossimi anni. Nel 2025 e nel 2026 dovrebbe essere il momento giusto per conoscere le future generazioni di Giulia e Stelvio che sono state ufficialmente confermate dal CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato lo scorso anno.

Nel 2027 potrebbe poi toccare ad una nuova ammiraglia che sarà sviluppata negli Stati Uniti e prodotta in Italia. L’auto servirà a fare bene in quel mercato che è fondamentale per conquistare il segmento premium. A seguire dovrebbe toccare alla nuova generazione di Tonale, ad una nuova Duetto, ad una erede di Giulietta e ad un’altra vettura di segmento E. Si spera naturalmente che tra una settimana possano arrivare ulteriori certezze a proposito del futuro di Alfa Romeo.