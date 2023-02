Alfa Romeo: la nuova super car sarà svelata a giugno?

Alfa Romeo dovrebbe svelare a breve una nuova super car. Il debutto di questo atteso modello potrebbe avvenire a giugno in occasione dell’anniversario dei primi 100 anni del Quadrifoglio. Il 5 marzo il marchio italiano festeggerà l’anniversario di Autodelta e il 25 giugno, in occasione dell’anniversario del marchio, presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese si svolgeranno due eventi imperdibili dedicati a tutti gli appassionati. Tra questi eventi imperdibili ci potrebbe essere la presentazione della nuova vettura che inizialmente sarebbe svelata solo come concept car ma poi in futuro potrebbe anche essere realizzata in versione di produzione ma solo in edizione limitatissima.

Potrebbe essere giugno il mese giusto per la presentazione della nuova Super car di Alfa Romeo?

Oltre questa novità non escludiamo anche qualche altra sorpresa per i 100 anni di Quadrifoglio come ad esempio il debutto di edizioni limitate delle vetture presenti nella gamma del Biscione. Qui sono visibili i rendering di Yash Upadhyay che mostrano una supercar Alfa Romeo inconfondibile immaginata per l’era moderna. Ricordiamo che Alfa Romeo nei prossimi anni vedrà la sua gamma completamente rinnovata con l’arrivo di numerosi nuovi modelli. Dopo Tonale toccherà ad un B-SUV che piacerà molto a chi amava Giulietta e MiTo.

Successivamente toccherà anche alle nuove generazioni della berlina Giulia e del SUV Stelvio rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Nel 2027 dovrebbe essere la volta di una nuova ammiraglia che non sarà un SUV e a seguire un’erede di Giulietta. Dunque la futura super car di Alfa Romeo potrebbe essere una sorta di ciliegina sulla torta di questa gamma che nei prossimi anni potrebbe regalare non poche soddisfazioni alla casa automobilistica milanese che Stellantis intende trasformare in un brand premium di livello planetario. Ovviamente non escludiamo che il debutto possa avvenire anche prima di quella data ma al momento si attendono conferme ufficiali.