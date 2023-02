Alfa Romeo B-SUV: nuova ipotesi di design [Render]

Nelle scorse ore il famoso designer e arista digitale Avarvarii ha immaginato ancora una volta come potrebbe essere il nuovo Alfa Romeo B-SUV. Ricordiamo che questo modello debutterà nel corso del prossimo anno, molto probabilmente nel primo trimestre del 2024 e sarà prodotto in Polonia a Tychy su piattaforma CMP insieme a Jeep Avenger e alla nuova Fiat 600.

Alfa Romeo B-SUV, che sarà la prossima grande novità del Biscione, è stato immaginato in un nuovo render da Avarvarii

Alfa Romeo B-SUV, come anticipato dal numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean-Philippe Imparato non sarà un vero e proprio SUV nel senso classico della parola. Il boss del Biscione ha lasciato intendere che si tratterà di un veicolo che sarà molto apprezzato dai fan di Alfa Romeo Giulietta e MiTo facendo presupporre una forte dose di sportività ed un assetto da SUV sportivo.

Alfa Romeo B-SUV che forse vedremo a marzo del prossimo anno sarà un modello fondamentale per il futuro della casa automobilistica del Biscione. Da questa auto dovrebbero arrivare una grossa parte delle immatricolazioni che la casa milanese punta a conquistare nei prossimi anni allargando così la platea dei propri clienti per iniziare a poter avere un ruolo più importante all’interno del segmento premium del mercato auto.

Ricordiamo che il nome di Alfa Romeo B-SUV sarà rivelato nel corso di quest’anno forse nel corso del prossimo mese di settembre. E’ possibile anche che venga indetto una sorta di concorso per far scegliere il suo nome agli stessi fan di Alfa Romeo. Entro fine anno è anche possibile che possano essere pubblicate da Alfa Romeo le prime immagini teaser del modello che ci aiuteranno a farci un’idea più precisa di come sarà effettivamente il design di questo veicolo dato che al momento le foto spia del prototipo camuffato sono estremamente rare.