Ferrari Purosangue: ordini al di sopra di ogni aspettativa

Ferrari è entrata nel segmento dei SUV lo scorso autunno con l’arrivo della nuova Ferrari Purosangue, un modello che sostituisce la berlina GTC4 Lusso e attualmente è disponibile esclusivamente con alimentazione V-12. Questo veicolo è stato presentato nello scorso mese di settembre riscuotendo immediatamente un grande successo. In un’intervista con Bloomberg pubblicata lunedì, il CEO della Ferrari, Benedetto Vigna ha affermato che il SUV si è dimostrato molto più popolare di quanto previsto dalla casa automobilistica, con ordini quattro volte più elevati di quanto previsto dalla Ferrari inizialemente.

Ferrari Purosangue: nonostante la domanda molto al di sopra di ogni più rosea aspettative non ci sarà un aumento della produzione

Ciò significa che chiunque effettui un ordine oggi dovrà attendere fino alla fine del 2024 o successivamente per ricevere la consegna della sua Ferrari Purosangue. Nonostante la forte domanda, la Ferrari non ha intenzione di aumentare drasticamente la produzione del suo primo SUV. La casa automobilistica prevede di continuare la sua tradizione di limitare la produzione per aumentare l’appetibilità e proteggere i valori di rivendita delle sue auto. Nella sua intervista a Bloomberg, Vigna ha confermato nuovamente che la produzione della Purosangue non supererà mai il 20 per cento delle consegne totali della casa automobilistica, cosa che era stata già detta nei mesi scorsi.

Vigna ha anche affermato che la forte domanda per Ferrari Purosangue convalida la convinzione della Ferrari che ci sia ancora spazio per un mix di opzioni di propulsione presso la casa automobilistica, che comprende motori a benzina, propulsori ibridi e infine propulsori completamente elettrici. Ricordiamo infine che sempre nella stessa intervista il CEO della casa automobilistica del cavallino rampante ha confermato che la prima auto elettrica al 100 per cento della società di Maranello arriverà entro la fine del 2025 e che molto probabilmente si tratterà ancora di un SUV.