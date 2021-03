Ferrari GTC4Lusso: una lussuosa supercar a quattro posti con V12 ad alte prestazioni | Video

Lo scorso anno, Ferrari ha deciso di mettere la parola fine alla sua Ferrari GTC4Lusso. Sicuramente molti di voi la conosceranno in quanto si tratta di una sportiva shooting brake ad alte prestazioni che nascondeva sotto il cofano un motore V12 da 6.3 litri collocato in posizione anteriore-centrale.

Inoltre, la casa automobilistica modenese ha lanciato sul mercato anche una versione meno potente chiamata GTC4Lusso T, equipaggiata dal motore F154 V8 biturbo da 3.9 litri. Parliamo della stessa unità usata sulla 488 GTB. La dicitura Lusso presente nella sua denominazione si rifà ad alcune supercar del cavallino rampante negli anni ‘60 come la 250 GT Berlinetta Lusso o la 250 GT Lusso.

Ferrari GTC4Lusso: i ragazzi di Throttle House hanno messo alla prova una delle shooting brake più performanti di sempre

La presentazione ufficiale del modello avvenne in occasione del Salone di Ginevra del 2016 come successore della Ferrari FF. La vettura è sostanzialmente un ulteriore affinamento della linea della FF in quanto abbiamo una carrozzeria crossover e un’estetica da coupé. L’F140 ED a 12 cilindri a 65° è capace di erogare una potenza di 690 CV a 8000 g/min, grazie a un rapporto di compressione elevato a 13,5:1, e 697 nm di coppia massima a 5750 g/min.

Grazie a questi numeri, la Ferrari GTC4Lusso impiega 3,4 secondi per scattare da 0 a 100 km/h (0,3 secondi in meno rispetto alla FF) e raggiunge una velocità massima di 335 km/h. Nel caso della GTC4Lusso T, invece, il V8 biturbo eroga 610 CV a 7500 g/min e 760 nm a 3000-5250 g/min. A livello di prestazioni, parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e una velocità massima superiore ai 320 km/h.

Thomas e James del famoso canale YouTube Throttle House hanno avuto la possibilità di mettere alla prova una Ferrari GTC4Lusso del 2017, attualmente in vendita per 315.000 dollari canadesi (211.959 euro).

I recensori sostengono che si tratta di una lussuosa supercar a quattro posti con un V12 ad alte prestazioni e spazio a sufficienza nel bagagliaio per contenere un intero set di bagagli. Per maggiori informazioni vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

