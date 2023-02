Alfa Romeo B-SUV: sarà così l’erede di Giulietta e MiTo?

Alfa Romeo B-SUV sarà la prossima novità che arricchirà la gamma della casa automobilistica milanese dopo il debutto lo scorso anno di Alfa Romeo Tonale. Si tratterà di un modello di segmento B destinato a prendere il posto che un tempo era occupato da MiTo come nuova entry level della gamma dello storico marchio del Biscione. A proposito di questo veicolo, negli ultimi giorni nel corso di alcune interviste rilasciate alla stampa di altri paesi, il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

Ecco come potrebbe apparire al debutto Alfa Romeo B-SUV

Il numero uno della casa automobilistica italiana ha detto che Alfa Romeo B-SUV non sarà un vero e proprio SUV o quanto meno così non lo considereranno in molti. Il CEO ha anche detto che secondo lui questa auto piacerà molto a chi un tempo apprezzava Alfa Romeo MiTo e Giulietta. Queste parole fanno pensare che più che ad un vero e proprio crossover ci troveremo di fronte ad una vettura con un design molto sportivo forse più vicino ad una berlina con ruote alte piuttosto che ad un vero e proprio SUV.

Sulla base di queste considerazione il sito francese Auto-moto ha realizzato e pubblicato un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro Alfa Romeo B-SUV. Sempre Imparato di recente ha detto che il nome del modello sarà svelato a settembre e che forse entro fine anno qualche immagine di questa nuova vettura sarà anticipata.

Ricordiamo che Alfa Romeo B-SUV sarà prodotto in Polonia a Tychy su architettura CMP e avrà una versione completamente elettrica. Previsto anche un Mild Hybrid come versione entry level. Vedremo dunque se nelle prossime settimane emergeranno ulteriori dettagli su questo atteso modello destinato ad avere un ruolo importante nella gamma di Alfa Romeo. Basti pensare che questa auto in breve tempo dovrebbe diventare la più venduta tra quelle presenti nella gamma del brand premium del gruppo Stellantis.