Alfa Romeo: il modello compatto sarà un SUV atipico

Nel corso di un’interessante intervista concessa a L’Argus, il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha ribadito che il Biscione lancerà un nuovo modello da qui al 2030 e che in futuro la casa milanese venderà solo auto elettriche. A proposito del futuro modello di segmento B che sarà prodotto a Tychy in Polonia e che sarà ufficialmente presentato nel 2024, Imparato ha lasciato intendere che non sarà un vero e proprio SUV e che piacerà molto a chi ha apprezzato in passato MiTo e Giulietta.

Il nome del futuro modello di segmento B di Alfa Romeo sarà comunicato a settembre

Imparato ha pure dichiarato che il nome di questo modello lo conosceremo a settembre 2023 mentre entro fine anno saranno svelate le prime immagini di questo atteso veicolo che in gamma avrà una versione completamente elettrica, la prima per Alfa Romeo. Dunque inizia a trapelare qualche indizio in più su come sarà questo atteso modello. In base alle ultime dichiarazioni di Imparato si profila un veicolo che potrebbe piacere molto ai fan storici del Biscione non essendo comunque un SUV nel vero senso della parola.

Per il resto Imparato ha confermato che nel 2025 arriverà la prima auto solo elettrica di Alfa Romeo che sarà la nuova Giulia e avrà una versione top di gamma da 800 cavalli con autonomia di 700 cavalli che si ricaricherà in breve tempo. Un altro modello sarà presentato a settembre 2026. Confermato infine che nel 2027 arriverà la nuova ammiraglia che non sarà un SUV.

Per quanto riguarda l’auto sportiva che sarà svelata a breve in versione concept car, ad aprile si deciderà se sarà prodotta. A proposito della presenza del marchio nel Motorsport a giugno sarà deciso il futuro ma Imparato ha fatto capire che Alfa Romeo continuerà ad essere presente nel mondo delle corse in un modo o nell’altro.