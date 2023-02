Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2024: ecco le foto spia del primo prototipo

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, una delle berline sportive più potenti sul mercato, sta per ricevere il suo primo refresh di metà ciclo. Seguendo le orme del modello standard che è stato lanciato lo scorso autunno, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2024 sta per fare il suo debutto.

In questo articolo vi mostriamo in anteprima le prime foto spia di questa vettura ad alte prestazioni che ci mostrano alcuni piccoli cambiamenti grazie a Walter Vayr.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2024 profilo laterale

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2024: il nuovo restyling di metà ciclo si mostra per la prima volta

Esternamente, la Giulia Quadrifoglio 2024 sarà dotata di un nuovo paraurti posteriore, così come di un diffusore con due alette e uno spoiler sul cofano del bagagliaio in fibra di carbonio. Inoltre, avrà nuove minigonne laterali e parafanghi anteriori con il Quadrifoglio Verde posizionato sopra le prese d’aria, nonché un nuovo paraurti anteriore. Grazie a un impianto frenante più robusto, la nuova Giulia Quadrifoglio sarà in grado di ridurre significativamente la distanza di frenata.

Sotto il cofano, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2024 sarà dotata del potente V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari, che eroga 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima. Questo propulsore è accoppiato a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione posteriore e consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 305 km/h.

Non sappiamo ancora se lo storico marchio di Arese apporterà delle modifiche al powertrain, ma siamo certi che il model year 2024 sarà in grado di regalare ancora tante emozioni. La presentazione del nuovo restyling è prevista tra qualche mese, forse insieme allo Stelvio Quadrifoglio 2024. Non vediamo l’ora di vederla in azione!

Rimane una delle berline sportive più interessanti del mercato

Ricordiamo che l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata presentata per la prima volta nel 2015 e da allora è diventata una delle auto più popolari nella sua categoria. Esteticamente, si distingue per il suo design elegante e aerodinamico, con linee pulite e un’imponente griglia anteriore a forma di diamante. All’interno, l’abitacolo è lussuoso e ben rifinito, con materiali di alta qualità e una tecnologia avanzata.

In termini di prestazioni, la Giulia Quadrifoglio è un’auto eccezionale, con una guida entusiasmante e un’eccellente stabilità in curva. La sua tecnologia di sicurezza all’avanguardia, come il controllo di stabilità elettronico e i sistemi di assistenza alla guida, la rendono anche sicura da guidare.

È stata sviluppata per essere un’auto ad alte prestazioni e questo si riflette in ogni dettaglio della sua progettazione. Ad esempio, la sua scocca leggera in alluminio e la sua aerodinamica ottimizzata contribuiscono a una guida più reattiva e precisa.

Un altro aspetto interessante è il suo sistema di infotainment di alta qualità, che include un display touch da 8.8 pollici e un impianto audio premium. Infine, l’abitacolo è stato progettato per offrire un’esperienza di guida confortevole e avvolgente, con sedili sportivi e un volante in pelle con controlli integrati.