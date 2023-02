Nuova Alfa Romeo Giulietta: si chiamerà ancora così la berlina compatta?

Le ultime indiscrezioni concernenti Alfa Romeo fanno pensare al possibile arrivo nei prossimi anni nella gamma della casa automobilistica del Biscione di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Il responsabile dello storico marchio milanese in Nord America, Larry Dominique nei giorni scorsi ha dichiarato che in futuro nella gamma del Biscione ci sarà spazio per una alternativa ad Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato che non sarà un crossover.

In futuro una berlina compatta potrebbe tornare nella gamma del Biscione: si tratterà di una nuova Alfa Romeo Giulietta?

Questo ovviamente ha fatto pensare subito ad una nuova Alfa Romeo Giulietta. Del resto parliamo di un’auto uscita di produzione nel dicembre del 2020 che ancora oggi ha tantissimi estimatori in Europa e non solo. Ovviamente al momento non abbiamo certezza che si tratterà di una erede diretta di Giulietta. Qualcuno addirittura mette in dubbio che si tratta di una vera e propria hatchback ma di una via di mezzo tra una berlina e un crossover.

La nuova Alfa Romeo Giulietta è tornata di moda da qualche settimane e più precisamente da quando il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha confermato che con il passaggio all’elettrico la casa milanese avrebbe avuto maggiori possibilità di riportare in gamma vetture diverse da SUV e crossover come ad esempio auto sportive e berline compatte. Subito queste parole hanno fatto pensare al ritorno di Giulietta.

Nuova Alfa Romeo Giulietta

Dunque quando Larry Dominique ha parlato di un’alternativa a Tonale molti hanno pensato che in effetti qualcosa possa bollire in pentola. Vedremo dunque se si tratterà davvero di una nuova Alfa Romeo Giulietta o di un altro modello. Il fatto che il Biscione voglia però utilizzare nomi che fanno parte della sua storia per le auto del futuro fa crescere le probabilità che alla fine questo fantomatico modello di segmento C possa davvero essere una sua erede diretta.