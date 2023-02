Jeep lancia lo spot Electric Boogie al Super Bowl

Uno spot pubblicitario della durata di un minuto del marchio Jeep nel Super Bowl di oggi negli Stati Uniti si intitola “Electric Boogie” e celebra l’espansione della gamma elettrica del marchio in tutto il mondo. Lo spot, che sarà presentato in anteprima oggi all’intervallo della partita del campionato di football americano, il “Big Game”, presenta i veicoli ibridi elettrici Jeep Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe, con specie provenienti da tutto il regno animale che ballano al ritmo del suono “Electric Boogie”.

Jeep presente al Super Bowl 2023 con lo spot “Electric Boogie”

Lo spot “Electric Boogie” di Jeep segue la Wrangler 4xe e la Grand Cherokee 4xe in una varietà di situazioni fuoristrada simulate. La colonna sonora è la vera star dello spettacolo. L’artista originale della canzone, Marcia Griffiths, è stata raggiunta dal vincitore del Grammy, Shaggy, da Jamila Falak, da Amber Lee e da Moyann. La ri-registrazione modernizzata celebra i 40 anni dalla traccia originale di Griffiths. Jeep ha detto che la canzone è disponibile oggi sulle piattaforme di streaming.

Sebbene lo spot stia facendo il suo debutto al Super Bowl, è destinato a un pubblico globale. Jeep vende veicoli in oltre 100 paesi e ha acquisito i diritti internazionali del nuovo “Electric Boogie” da utilizzare quando la pubblicità andrà in onda in tutto il mondo.

Il Super Bowl di quest’anno registrerà la presenza di varie case automobilistiche che attraverso spot pubblicitari mostreranno le ultime novità. General Motors ha collaborato con Will Farrell e Netflix su un intelligente annuncio di veicoli elettrici e anche Ram è presente con uno spot in cui ha svelato il nuovo Ram 1500 REV. Nonostante ciò segnaliamo che molte case automobilistiche hanno preferito non essere presenti, cercando di risparmiare denaro e anticipando una potenziale recessione economica.