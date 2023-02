Lancia Stratos: una replica con V8 da 330 CV è in cerca di una nuova casa

La Lancia Stratos HF è un’icona del mondo del rally e un’auto che ha fatto la storia del motorsport. Negli ultimi anni, sono stati creati molti cloni della Stratos e uno di questi è ora disponibile per l’acquisto su Race Cars Direct.

Questa replica è stata creata dalla compagnia inglese Hawk Cars e vanta una carrozzeria che è stata progettata con tale accuratezza che i suoi pannelli sono talvolta utilizzati per riparare le vere Lancia.

Lancia Stratos replica motore

Lancia Stratos: in vendita un clone progettato nel Regno Unito

La replica è dotata di innanzitutto di un motore V8 da 2 litri basato su un propulsore Yamaha che ha sostituito l’originale V6 Ferrari da 2.4 litri. Questo motore, chiamato Y-40R, dovrebbe essere basato su una coppia di motori Yamaha a cinque valvole ed è in grado di raggiungere i 12.500 g/min.

Inoltre, sviluppa 330 CV di potenza e 226 Nm di coppia massima, in un peso di soli 73 kg. Questo dà un rapporto peso/potenza di 304 CV per tonnellata e un sound che soddisfa gli appassionati di auto da corsa.

L’auto è rivestita in carbonio kevlar e allestita come un’auto da corsa con sospensioni regolabili, barre antirollio e ammortizzatori Öhlins. In aggiunta, dispone di un serbatoio del carburante con schiuma, una pedaliera regolabile e delle pinze freno a quattro pistoncini con rotori in due pezzi. La trasmissione è affidata a un cambio manuale sequenziale Hewland a 6 marce.

Sfortunatamente, Race Cars Direct non ha riportato il prezzo di vendita, ma può essere richiesto in caso di interesse. Questa Lancia Stratos replica è un’occasione unica per gli appassionati di auto da corsa di possedere un qualcosa di molto vicino a un pezzo di storia del motorsport e di godere di un’esperienza di guida unica.

Fu creata per essere un’auto da competizione

Ricordiamo che la Stratos è un’auto sportiva prodotta tra il 1971 e il 1974. Si tratta di un veicolo iconico e molto amato dagli appassionati di auto e di rally. Fu progettata per essere una vettura da competizione e utilizzata con successo nel motorsport, in particolare nei rally.

La sua forma aerodinamica e la potenza del motore la resero molto competitiva. Vinse numerosi rally negli anni ‘70, tra cui il Rally di Monte Carlo tre volte consecutive dal 1974 al 1976. Fu prodotta in soli 492 esemplari e, a causa della sua limitata produzione e del suo successo nei rally, è diventata molto rara e molto ricercata dai collezionisti.

Oggi, gli esemplari originali sono considerati delle vere e proprie icone del mondo dell’automobilismo e possono valere molto di più rispetto al prezzo originale. Il design della Lancia Stratos fu ideato da Bertone partendo dal telaio della Fulvia. La sua forma unica e aerodinamica fu concepita per ottenere il massimo rendimento in termini di stabilità e manovrabilità durante le gare di rally.

Il motore era un V6 Ferrari derivato dalla Ferrari Dino, che forniva una potenza di circa 190 CV. Questo, unito alla leggerezza della vettura, la rendeva molto veloce e reattiva, rendendola una scelta ideale per le gare di rally.

La Stratos fu anche un’auto molto innovativa per i suoi tempi in quanto fu una delle prime vetture da rally ad avere la trazione integrale. La Lancia Stratos ha anche ispirato molte altre vetture sportive negli anni successivi, sia in termini di design che di tecnologia.