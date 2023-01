MAT New Stratos: in vendita un esemplare ispirato all’iconica Lancia Stratos

È in vendita in Danimarca una speciale MAT New Stratos al costo di 6,35 milioni di corone danesi, che equivalgono a 853.537 euro. Disponibile tramite Selected Car Investment, la moderna Lancia Stratos è basata sulla Ferrari F430 e ha l’obiettivo di celebrare una delle auto da rally più famose di sempre.

Tra il 1974 e il 1981, la Stratos originale vinse 18 campionati del mondo di rally, diventando una delle auto di maggior successo dell’epoca. Oltre a questo, la storica vettura del marchio torinese fece parlare molto di sé per il suo caratteristico design a cuneo, il passo corto e il motore Ferrari V6 da 2.4 litri.

MAT New Stratos profilo laterale

MAT New Stratos: uno speciale esemplare è alla ricerca di una nuova casa

Complessivamente, Lancia ha prodotto meno di 500 esemplari della Stratos tra il 1973 e il 1978, ma la sua eredità da allora ha ispirato un progetto molto interessante di Manifattura Automobili Torino (MAT).

Nel 2011, Pininfarina e Michael Stoschek hanno collaborato per costruire una moderna ricreazione della Lancia Stratos prendendo come base di partenza la F430. Dopo una pausa, il progetto è ripartito nel 2018 con la costruzione di appena 25 esemplari.

Selected Car Investment afferma che MAT ha fino ad ora costruito solo otto repliche della New Stratos, tutte basate sulla supercar del cavallino rampante. Questa particolare unità si basa su una Ferrari 430 Scuderia. Secondo quanto riportato, il pacchetto di conversione costa più di 500.000 sterline (564.582 euro), senza considerare il prezzo della donor car.

MAT ha accorciato il telaio della F430 di 200 mm tra le ruote, conferendole il passo corto dell’auto sportiva originale. Come la Stratos, il progetto di Manifattura Automobili Torino vanta il motore aspirato da 4.3 litri della donor car.

Riesce a scaricare oltre 545 CV di potenza alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 6 marce. Anche se ci sono molte parti della Ferrari sotto la New Stratos, presenta una carrozzeria realizzata completamente su misura e avvolta dall’iconica livrea Alitalia da competizione.

L’abitacolo è costituito da numerose parti della Ferrari come il volante e il cruscotto. Tuttavia, abbiamo alcune dotazioni specifiche come i sedili da corsa e i pannelli delle portiere in cui è possibile riporre un casco da corsa. Infine, il venditore danese afferma che questo esemplare della MAT New Stratos ha percorso circa 4000 km da quando è stata convertita da MAT.