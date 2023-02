Nuove Fiat 600, Panda, Topolino e Multipla: le ultime novità

Nuove Fiat 600, Panda, Topolino e Multipla dovrebbero essere le future novità per quanto concerne la gamma della principale casa automobilistica italiana. La prima ad arrivare sarà la nuova 600 che dovrebbe essere presentata agli inizi della prossima primavera. Si tratterà di un SUV compatto che sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP dalla prossima estate con l’arrivo sul mercato in autunno. La vettura avrà una lunghezza intorno ai 4,1 m uno stile che ricorderà un po’ quello di 500 e 500X e una versione completamente elettrica. Nel 2024 potrebbe arrivare anche la versione Abarth.

Tante novità per Fiat nei prossimi anni

Sempre entro la fine del 2023 dovrebbe arrivare anche la nuova Fiat Topolino. Si tratterà di una sorte di clone di Citroen Ami ma con badge e logo Fiat e alcune caratteristiche inedite come il tetto in tela come opzione. Questo quadriciclo elettrico sarà prodotto a Kenitra in Marocco. Nel 2024 sarà la volta della nuova Panda, la vettura è particolarmente attesa in quanto avrà un ruolo molto importante nella futura gamma della casa italiana. Rispetto al modello attuale aumenterà di dimensioni raggiungendo quasi i 4 metri di lunghezza. Il suo design sarà moderno e futuristico e ricorderà in parte quello della concept Centoventi.

Di certo l’auto avrà diverse versioni completamente elettriche mentre non è ancora sicuro se vi saranno varianti termiche. Nel 2025 poi toccherà alla nuova Fiat Multipla. Si potrebbe chiamare così il nuovo SUV top di gamma che in un sol colpo prenderà il posto di 500X e Tipo nella gamma del brand italiano di Stellantis. Di questa auto si dice che sarà parente stretto della nuova Panda e che potrebbe essere costruita in Turchia al posto dell’attuale Tipo. Con questi modelli la casa italiana si prepara ad essere protagonista anche nei prossimi anni in Europa e non solo.