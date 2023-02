Giappone, Ken Okuyama fermato per aver superato il limite di velocità con la sua Ferrari Enzo

Ken Okuyama, ex designer di Pininfarina e creatore della Ferrari Enzo, è stato recentemente fermato dalla polizia giapponese per aver superato il limite di velocità.

Il designer di 63 anni stava viaggiando a 128 km/h in una zona con un limite di velocità di 40 km/h su una strada panoramica della prefettura di Yamagata. Questo ha portato ad una citazione in tribunale, dove i giudici hanno stabilito una pena di quattro mesi di reclusione.

Ferrari Enzo

Giappone: il creatore della Ferrari Enzo ha rischiato quattro anni di carcere

Fortunatamente, Okuyama è riuscito a ottenere una sospensione condizionale della pena dopo aver ammesso le sue responsabilità. Il suo avvocato ha affermato che il designer stava esponendo il motore della Ferrari Enzo all’aria fresca di montagna per farlo raffreddare, il che ha convinto il giudice a concedere la sospensione condizionale della pena.

Questo episodio dimostra l’importanza di rispettare i limiti di velocità sulla strada. In Giappone, come in molti altri paesi, il superamento del limite di velocità può comportare conseguenze severe, incluse multe salate e persino la reclusione.

Inoltre, questo episodio mette in luce l’importanza di essere sempre responsabili delle proprie azioni alla guida. Anche se si possiede un’auto potente e veloce come la Enzo, è fondamentale rispettare i limiti di velocità e prestare attenzione alla sicurezza stradale.

È una delle supercar di Maranello più desiderabili presenti sul mercato

Ricordiamo che la Ferrari Enzo è stata presentata al pubblico nel 2002 e prodotta fino al 2004, con un totale di soli 399 esemplari prodotti. È stata progettata per essere un’auto da corsa stradale e il suo design esterno riflette questo, con linee aerodinamiche e un’estetica aggressiva.

Il motore è un V12 aspirato da 6 litri che produce 660 CV di potenza, che gli consente di raggiungere una velocità massima di oltre 350 km/h. La supercar di Maranello è dotata di una serie di tecnologie all’avanguardia, tra cui un sistema di frenata ad alte prestazioni, una trasmissione sequenziale a 6 marce e un sistema di sospensioni attive.

Inoltre, vanta un sistema di gestione elettronica avanzato che controlla la trazione, l’accelerazione e la stabilità. La Ferrari Enzo è diventata sinonimo di lusso e prestazioni estreme e, a causa della sua limitata produzione, è diventata un pezzo da collezione altamente desiderabile. Oggi, la Enzo è considerata tra le supercar più rare e iconiche della storia dell’automobilismo.

Come suggerisce il suo nome, è stata sviluppata in onore del fondatore della casa automobilistica modenese Enzo Ferrari. È stata progettata per essere una vettura estremamente performante, ma allo stesso tempo confortevole e adatta alla guida su strada.

L’abitacolo è stato ideato per offrire una posizione di guida ergonomica e una buona visibilità mentre i sedili sono stati realizzati per offrire un eccellente supporto durante la guida. Oltre alle sue prestazioni eccezionali, la Ferrari Enzo è anche nota per il suo design iconico e la sua tecnologia all’avanguardia. Infine, è stata utilizzata come base per lo sviluppo di altre auto sportive, come la FXX e la Maserati MC12.