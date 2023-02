Jeep: doppia vittoria ai MotorWeek Drivers’ Choice Awards 2023

Jeep è il vincitore di due MotorWeek Drivers’ Choice Awards 2023. La nuova Grand Cherokee si è aggiudicata il massimo dei riconoscimenti come miglior veicolo utilitario di medie dimensioni e il nuovo Grand Wagoneer ha vinto il premio come migliore utilitaria di lusso. “Il fatto che MotorWeek riconosca quest’anno due SUV del nostro marchio per i prestigiosi MotorWeek Drivers’ Choice Awards 2023 è eccezionale”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio americano di Stellantis per il Nord America.

Trionfano Jeep Grand Cherokee e Grand Wagoneer

“Dall’iconica Jeep Grand Cherokee al ritorno di due icone nel Wagoneer e nel Grand Wagoneer, e per tutto il resto della nostra gamma di veicoli, siamo orgogliosi di progettare e fornire ai nostri clienti i SUV migliori e più capaci del settore. ” Giunto alla sua 42a stagione come serie di riviste automobilistiche originali per TV e media digitali, MotorWeek organizza il concorso annuale Drivers ‘Choice per valutare i veicoli in base a prestazioni di guida, tecnologia, praticità, efficienza del carburante e valore.

A proposito di Jeep Grand Cherokee, “Con l’aggiunta dei modelli ibridi plug-in Grand Cherokee L e Grand Cherokee 4xe a tre file, la casa americana ha ampliato questa nuova famiglia di utilitarie in modo che ora offra una soluzione praticamente per qualsiasi esigenza o desiderio familiare”, ha affermato John Davis, host e creatore di MotorWeek. “Mentre il classico Grand Cherokee offre agli acquirenti di SUV di medie dimensioni tutta la robustezza e il comfort che hanno sempre ammirato, il Grand Cherokee L consente di condividere le caratteristiche sia su strada che fuoristrada con la famiglia allargata e gli amici. Ora, con l’aggiunta del modello 4xe, l’iconico marchio Jeep rafforza la sua già sostanziale posizione ambientale e prepara il marchio per l’orizzonte elettrico di domani”.

La nuovissima Grand Cherokee è la Grand Cherokee tecnologicamente più avanzata e con capacità 4×4. Questa Grand Cherokee di quinta generazione offre un’architettura completamente rinnovata, un nuovo propulsore ibrido plug-in , un nuovo modello L a tre file, un design esterno completamente rinnovato e interni completamente rinnovati con maestria artigianale di livello mondiale e tecnologie all’avanguardia sul mercato al segmento dei SUV a grandezza naturale.

“In un lasso di tempo relativamente breve, l’iconico marchio è riuscito ad espandere la sua portata dall’essere pronto per il fuoristrada alla base suburbana fino all’ultra lusso con i nuovi Wagoneer e Grand Wagoneer”, ha aggiunto Davis. “Se riesci a trovare un SUV più lussuoso, compralo! Oltre agli appuntamenti interni premium, la rinascita del grande SUV di Stellantis aggiunge anche il nuovo e totalmente moderno propulsore 6 cilindri in linea, e il motore biturbo da 3,0 litri.