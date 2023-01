Jeep Grand Wagoneer segna la rinascita di un’icona americana premium, con capacità leggendarie grazie a tre sistemi 4×4 disponibili, dinamiche di guida eccezionali, prestazioni potenti, inclusa la migliore capacità di traino della categoria, tecnologia avanzata, sicurezza e un nuovo livello di comfort per un massimo di otto passeggeri, il tutto racchiuso in un nuovo design sofisticato e autentico. Il nuovissimo Grand Wagoneer sta ora facendo il suo debutto internazionale in Medio Oriente, l’unico altro mercato in cui sarà venduto al di fuori del Nord America e dovrebbe arrivare negli showroom di tutta la regione nel primo trimestre del 2023.

Dopo aver conquistato il Nord America Jeep Grand Wagoneer fa il suo debutto internazionale

Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Middle East & Africa, ha commentato: “Nel 2022, Stellantis ha presentato il suo piano strategico ‘Dare Forward 2030’; una visione audace per il prossimo decennio che metterà il turbo al modo in cui pensiamo, lavoriamo e soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti. Ci posiziona al primo posto nella quota di mercato entro il 2030, guidando la transizione energetica e tracciando un chiaro percorso di crescita. Questa crescita dipende da una linea di prodotti che riflette le esigenze diverse e in evoluzione dei nostri clienti e ora, con l’introduzione di Grand Wagoneer, stiamo espandendo il nostro portafoglio nel crescente segmento dei SUV di lusso. L’ingresso nel mercato del SUV più lussuoso e tecnologicamente avanzato della nostra storia sarà un driver chiave verso le nostre ambizioni per il futuro”.

“Siamo pronti per iniziare una nuova entusiasmante avventura in Medio Oriente con il SUV più lussuoso e tecnologicamente avanzato che abbiamo introdotto nei nostri oltre 80 anni di storia”, ha dichiarato Christian Meunier, Jeep Brand CEO. “Il nuovissimo Jeep Grand Wagoneer è stato sviluppato fin dall’inizio pensando al Nord America e al Medio Oriente. Abbiamo progettato e testato il nostro SUV in entrambe le regioni per offrire la migliore combinazione di lusso, tecnologia e capacità fuoristrada di prima classe”.

Jeep Grand Wagoneer

Come estensione premium del marchio Jeep, il nuovissimo Grand Wagoneer competerà nel segmento dei SUV di grandi dimensioni premium e porterà il premium americano a un livello completamente nuovo, con ogni passeggero che vivrà un’esperienza di prima classe. La creazione di un’interpretazione moderna del sogno americano, eseguita con una sfumatura di avventura artigianale, celebra l’essenza di Jeep Grand Wagoneer. Il SUV top di gamma è per chi ha un senso di avventura e per celebrare il sogno americano che sta scoprendo parti idilliache del paese in tutta comodità.

Lo stile esterno premium del Grand Wagoneer 2023 rende omaggio al SUV originale e incarna l’autenticità americana e i livelli artigianali di maestria. Il nuovo design esterno è audace, realizzato con una posizione ampia e presenta una silhouette senza tempo con grandi finestre disegnate architettonicamente per una migliore visibilità verso l’esterno. La griglia prominente sui modelli Grand Wagoneer presenta una finitura zigrinata sugli anelli.Vedremo come il modello sarà accolto in Medio Oriente.