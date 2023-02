Citroën avverte: ecco come saranno le auto del futuro

Citroën ha ammesso che le auto, così come le conosciamo oggi, cambieranno. Un cambiamento direttamente correlato al processo di transizione verso la mobilità elettrica in cui è immersa l’industria automobilistica europea. Le auto elettriche del futuro saranno piccole, leggere e, soprattutto, anche divertenti da guidare.

Il processo di transizione verso una mobilità sostenibile e, nello specifico, 100% elettrica porterà con sé numerosi cambiamenti. L’automobile, così come la conosciamo, cambierà. Questo è l’avvertimento proveniente da uno dei principali costruttori automobilistici. Citroën, che ha recentemente sottolineato che ci stiamo dirigendo verso l’estinzione degli apprezzatissimi SUV, ora avverte che le auto cambieranno presto e che saranno molto diverse da quelle a cui siamo abituati oggi.

Vincent Cobée, CEO del costruttore francese di casa Stellantis, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a un media specializzato. Il massimo dirigente di casa Citroën ha effettuato un’analisi dell’immediato futuro verso il quale siamo diretti. Un futuro segnato, logicamente, dalla mobilità elettrica che rappresenterà sicuramente una grande rivoluzione.

Le auto elettriche del futuro, secondo Citroën, saranno piccole e leggere

Lo scorso anno, a fine settembre, il costruttore francese aveva presentato la Citroën oli [all-ë] ovvero un modello concettuale che anticipa alcune chiavi delle future auto elettriche del costruttore di casa Stellantis. Ora, lo stesso Cobée conferma molti di questi problemi quando parla di un mondo in cui i SUV non hanno posto a causa della ricerca di una sempre maggiore efficienza aerodinamica.

“Il passaggio ai veicoli elettrici aumenterà notevolmente l’importanza dell’aerodinamica. Ad essere onesti, che la tua auto sia aerodinamica o meno, nel mondo odierno delle auto con motore a combustione interna si guarda all’efficienza ma si potrebbe semplicemente aumentare il volume disponibile nel serbatoio del carburante”, aveva ammesso Vincent Cobée.

Il design, o meglio la tipologia di carrozzeria adottata, rappresenta un fattore determinante quando si parla di auto elettriche dal momento che una buona parte dell’efficienza dipende da questo. Un’efficienza che influisce direttamente sull’autonomia del veicolo. Il CEO di Citroën ha quindi ammesso che “tutto ciò che è alto o squadrato sarà messo da parte immediatamente nell’ottica di garantire una migliore autonomia, in un mondo di auto elettriche a batteria”.

Citroen

Secondo il costruttore, le dimensioni e il peso delle batterie saranno regolamentati

D’altra parte, e in parallelo, Cobée ha suggerito un futuro in cui verranno pure messe in atto nuove tasse che penalizzeranno i veicoli più grandi e pesanti. Una visione che combacia con l’idea di auto elettriche più piccole e leggere: “sono abbastanza convinto che ci sarà un qualche tipo di regolamentazione, direttiva o incentivo su peso e dimensioni delle batterie. Ora, in Francia, se acquisti un’auto elettrica e pesa più di 2,4 tonnellate, non hai diritto agli incentivi. Quindi, se inizi a parlare di meno di due tonnellate e meno di 60 kWh o 70 kWh, i SUV ne risentiranno enormemente”, ha aggiunto ancora il CEO di Citroën.

L’amministratore delegato di Citroën è fiducioso che i costruttori cercheranno di progettare auto più basse dotate di forme più efficienti, invece di ridurre i chilogrammi alla bilancia dei SUV ingombranti: “se riduco il peso di 50 chilogrammi, l’impatto sull’efficienza è quasi nullo. Ma se miglioro l’aerodinamica o l’efficienza del gruppo propulsore, l’impatto sull’autonomia è molto, molto rapido. Penso che la vera sfida sarebbe quella di ottenere meno peso a un costo inferiore, ma non è impossibile: dobbiamo farlo in base alla progettazione”, ha concluso.