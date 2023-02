Alfa Romeo: torneranno nomi storici

Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con tante nuove auto. Dal 2024 fino al 2030 arriveranno un nuovo modello ogni anno che andranno ad affiancare Alfa Romeo Tonale svelato lo scorso anno. A proposito dei futuri modelli del Biscione, il prossimo ad arrivare sarà un SUV compatto a proposito del quale di recente il CEO Imparato ha detto che non a tutti sembrerà un SUV e che piacerà molto ai nostalgici di MiTo e Giulietta. Poi arriveranno le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, un’ammiraglia, una berlina compatta e forse anche una o due auto sportive.

Nomi storici per i futuri modelli di Alfa Romeo

Una cosa molto interessante che ha detto il CEO Imparato a proposito di questi modelli di recente è che le auto in questione non avranno nomi di fantasia ma denominazioni che fanno già parte della storia del famoso marchio milanese. Questo significa che potrebbero essere rispolverati nomi quali GTV, Giulietta, Alfetta, Duetto e MiTo. Ovviamente non si escludono sorprese con altri nomi fin qui non fatti ma che fanno comunque parte della storia di Alfa Romeo e che dunque potrebbero tornare. La prima di queste auto ad usare un nome noto dovrebbe essere proprio il B-SUV che arriverà il prossimo anno e che sarà prodotto a Tychy in Polonia.

A quanto pare il nome sarà rivelato a settembre di quest’anno. Si dice anche che potrebbe essere scelto tra una serie di nomi proposti dagli stessi fan del Biscione mediante un concorso. Qualcuno ipotizza che tra i nomi proposti per questo veicolo ci sia anche quello di Alfa Romeo MiTo. Certamente nel corso dei prossimi mesi ne sapremo di più. Quello che è certo è che la casa milanese vuole tornare grande e per farlo lancerà veicoli di altissimo livello sul mercato che saranno elettrici al 100 per cento ma allo stesso tempo rispetteranno le caratteristiche e il DNA della casa italiana.