Opel consegna Vivaro-e e Vivaro-e Hydrigen a Noweda

Andreas Kunkat, Head of Key Accounts di Stellantis Germany, ha consegnato nelle scorse ore un Opel Vivaro-e e un Vivaro-e Hydrigen presso la sede Noweda di Essen. In futuro, i furgoni elettrici e a celle a combustibile a idrogeno dimostreranno la loro idoneità all’uso quotidiano nella consegna di prodotti sensibili e dimostreranno di soddisfare i requisiti della buona pratica di distribuzione (GDP).

Opel Vivaro-e e Vivaro-e Hydrogen consegnati a Noweda in Germania

“Con Opel Vivaro-e e Vivaro-e Hydrogen, offriamo due soluzioni avanzate che consentono ai fornitori di recarsi in farmacia a zero emissioni locali e in modo affidabile senza dover scendere a compromessi in termini di tempo e flessibilità”, ha affermato Andreas Kunkat consegnando i due veicoli. al membro del consiglio di Noweda Karl J. Paulweber. “Entrambi i concetti – elettrico a batteria e con propulsione a celle a combustibile a idrogeno – svolgono un ruolo decisivo nell’ulteriore elettrificazione di Opel e del settore dei veicoli commerciali in generale”.

Con la sua batteria da 75 kWh, l’Opel Vivaro-e elettrico a batteria fornisce energia sufficiente per un’autonomia fino a 328 chilometri. A seconda della lunghezza del veicolo, offre anche fino a 5,3 o 6,1 metri cubi di spazio di carico. Può percorrere più di 400 chilometri con il serbatoio pieno. La cella a combustibile da 45 kW fornisce potenza sufficiente per viaggi più lunghi in autostrada. Il rifornimento di idrogeno richiede solo tre minuti, il tempo di fermarsi per fare rifornimento con diesel o benzina convenzionali. L’intera tecnologia di propulsione è alloggiata in modo tale da risparmiare spazio.

Ciò garantisce una capacità sufficiente e brevi tempi di rifornimento e carico per entrambi i veicoli commerciali. Un’altra sfida risiede nel fatto che i medicinali devono essere trasportati in un veicolo il cui vano di carico è climatizzato a una temperatura compresa tra 15 e 25 gradi Celsius in conformità con la norma 2013/C 343/01 PIL al fine di garantire costantemente la qualità dei medicinali. Qui, Opel e gli specialisti della conversione CSA ClimaVan Solutions Automotive e Fahrzeugbau Dülmer hanno già modificato i furgoni elettrici e a idrogeno in modo tale da soddisfare i requisiti specifici per la logistica farmaceutica. In questo modo, Noweda, così come Opel Vivaro-e e Vivaro-e Hydrogen, svolgono un vero ruolo pionieristico nel servizio di consegna locale di farmaci senza emissioni.