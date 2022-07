Opel Vivaro-e: da oggi è disponibile anche nella versione pianale

L’ampia gamma di carrozzerie disponibili per l’Opel Vivaro-e, il veicolo commerciale leggero elettrico a batteria più venduto, continua a crescere con una nuova offerta.

Oltre al furgone Cargo, alla versione passeggeri Combi, alla cabina doppia e alla cabina a pavimento, il Vivaro-e a emissioni zero con batteria agli ioni di litio da 50 kWh o 75 kWh è ora disponibile come autocarro pianale grazie agli specialisti tedeschi di conversione Schoon Fahrzeug Systeme und Metalltechnik GmbH.

Opel Vivaro-e: la gamma si amplia con la versione pianale

Basato sull’Opel Vivaro-e con cabina a pianale, un’unica fila di sedili e un passo di 3,27 metri, il versatile camion pianale offre una piattaforma di 2,44 x 1,83 x 0,40 metri (L x P x A) realizzata in alta qualità. Il portellone posteriore e le pareti laterali in alluminio di 40 cm di altezza si ripiegano per un facile utilizzo mentre il robusto telaio in acciaio ad elevata rigidità torsionale è protetto da una garanzia antiperforazione di 10 anni grazie alla zincatura a caldo.

Il carico/scarico è comodo grazie alla ridotta altezza di carico di soli 860 mm. Il pavimento della piattaforma è completamente piatto e non invade i passaruota. L’accesso è ulteriormente migliorato dal gradino integrato all’interno del portellone. I pannelli a bilanciere sotto la piattaforma completano l’aspetto premium.

È importante che il carico, le merci e gli strumenti siano stivati ​​in modo sicuro. Il pianale del Vivaro-e (prodotto in un unico pezzo senza saldature) presenta una superficie antiscivolo. Gli occhielli incassati nel telaio esterno (tre per lato) consentono un fissaggio sicuro del carico.

L’attrezzatura può essere riposta nell’ampio box profonda circa 2,4 metri e situato sotto la piattaforma nella parte posteriore del veicolo. Il coperchio largo 1,13 metri, con chiusura a chiave e due cerniere, si apre verso il basso per un utilizzo ottimale.

Se i clienti necessitano di uno spazio di archiviazione specifico per gli attrezzi, possono ordinare una spaziosa cassetta degli attrezzi da Schoon Accessories (con dimensioni di 1,80 x 0,63 x 0,53 metri), che si collega al piano di carico direttamente dietro la cabina. Con la batteria da 50 kWh, il pianale ribassato dell’Opel Vivaro-e offre un carico utile fino a 960 kg.

La batteria agli ioni di litio è disposta sotto il vano di carico in modo tale che l’LCV elettrico non richieda compromessi in termini di capacità di carico. Un sofisticato sistema di frenata rigenerativa, che recupera l’energia prodotta in frenata o decelerazione, aumenta ulteriormente l’efficienza.

Con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia, il Vivaro‑e offre un trasporto elettrificato senza compromessi sull’usabilità. La velocità massima di 130 km/h (limitata elettronicamente) consente le velocità in autostrada preservando anche l’autonomia. A seconda della variante scelta, l’Opel Vivaro-e può percorrere fino a 328 km con una singola carica della batteria da 75 kWh (ciclo WLTP).

Il Vivaro-e è tanto facile da caricare quanto da usare. Tramite la wallbox, la ricarica rapida o anche un cavo per la ricarica da presa domestica, se necessario. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica DC da 100 kW, la batteria da 75 kWh impiega circa 45 minuti per arrivare all’80%. Opel offre caricatori di bordo che assicurano tempi di ricarica il più rapidi possibile e che la batteria abbia una lunga durata. È coperta da una garanzia di 8 anni/160.000 km.