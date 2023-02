Jeep Grand Cherokee con il motore Pentastar V6 debutta in un mercato importante

Jeep Grand Cherokee nella versione a 5 posti con motore V6 Penastar è arrivata in Australia. Dopo mesi di ritardi, il modello di Jeep finalmente arriva nell’importante mercato con prezzi che saranno decisamente più alti rispetto a quelli della precedente generazione. I prezzi per le versioni Jeep Grand Cherokee Limited e Overland sono aumentati rispetto alle precedenti S-Limited e S-Overland e ora sono alimentate da un V6 a benzina da 3,6 litri, come per l’intera gamma, anziché dai motori V8 e diesel disponibili in precedenza.

Finalmente debutta anche in Australia la nuova Jeep Grand Cherokee

La Jeep Grand Cherokee Limited del 2023 ha un prezzo di $ 83.950, $ 9.500 in più rispetto alla S-Limited V8, mentre l’ammiraglia Overland partirà da $ 98.450, con un aumento di prezzo di $ 14.000. Rispetto alle versioni equivalenti della Grand Cherokee L a sette posti, le varianti a cinque posti costano 4.800 dollari in meno. Mentre la generazione precedente di Grand Cherokee era offerta con una scelta di quattro motori a benzina – un V6 da 3,6 litri e tre diversi V8 – e un V6 diesel, il nuovo SUV a cinque posti di Jeep sarà offerto esclusivamente con il V6 benzina.

Come riportato in precedenza, il V6 benzina da 3,6 litri produce 210 kW e 344 Nm – 3 kW e 3 Nm in meno rispetto alla generazione precedente – ed è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale. Una variante ibrida plug-in – con un massimo di 280 kW e 637 Nm dal suo motore a benzina a quattro cilindri turbo da 2,0 litri e due motori elettrici – entrerà a far parte della gamma Jeep Grand Cherokee, anche se non dovrebbe arrivare in Australia fino alla fine dell’anno. L’ibrido plug-in 4xe sarà disponibile in Australia nell’allestimento top di gamma Summit Reserve.

Jeep Grand Cherokee sarà coperta da una garanzia di cinque anni e 100.000 chilometri in Australia, mentre i costi di assistenza a prezzo limitato per il SUV devono ancora essere annunciati. La vettura di Jeep dovrebbe essere messa in vendita in Australia già questo mese.