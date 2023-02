Fiat: ultimi ritocchi in vista dell’avvio della produzione in Algeria

Lunedì 6 febbraio si è svolto in Algeria a Orano un incontro tra i rappresentati di Fiat e le istituzioni locali, per sostenere l’apertura della fabbrica del produttore italiano in Algeria, secondo un comunicato stampa pubblicato sulla pagina ufficiale della provincia di Orano su Facebook. L’incontro ha visto la presenza di un rappresentante del gruppo Stellantis, capogruppo della Fiat, oltre che di amministratori di organi dirigenti locali.

Fiat: nuovo incontro in Algeria in vista dell’apertura della fabbrica a marzo

“L’incontro è servito a dare gli ‘ultimi ritocchi’ al lancio della fabbrica in cui saranno prodotte auto del marchio Fiat, nella fabbrica sita nella zona industriale di Tafraoui nella daïra di Oued Tlélat “, ha annunciato nel suo comunicato stampa l’organo della provincia. È stata creata una commissione a livello della wilaya di Orano per il seguito e l’accompagnamento del progetto di costruzione dei veicoli del marchio Fiat in Algeria, si apprende nello stesso comunicato stampa. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori della fabbrica e del suo allacciamento alle reti del gas, dell’acqua, dell’elettricità, dei servizi igienici e della fibra ottica, aggiunge la wilaya di Orano.

Ricordiamo che il presidente della Repubblica dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune ha annunciato, il 23 gennaio scorso in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giorgia Meloni in Algeria, che lo stabilimento Fiat Algeria avrebbe iniziato a produrre auto da marzo. Inizialmente l’obiettivo dovrebbe essere 60 mila unità prodotte. Quando la fabbrica sarà a regime invece si dovrebbe toccare quota 90 mila auto. Al momento non è ancora chiaro quante e quali auto saranno prodotte dalla casa automoblistica italiana in questa fabbrica. Il primo modello prodotto in questa fabbrica dovrebbe arrivare entro fine anno. Vedremo da qui a marzo quali altre novità trapeleranno a proposito di questa nuova fabbrica del brand di Stellantis.