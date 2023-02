Ferrari Testa Rossa Awards 2022: premiate diverse concessionarie

Un altro anno strepitoso per le concessionarie Ferrari di tutto il mondo ha reso felici i destinatari dei prestigiosi riconoscimenti del marchio di Maranello in occasione dei Testa Rossa Awards 2022. Vincere è sinonimo di Ferrari. La gloria del primo posto, la ricompensa del duro lavoro e il riconoscimento degli sforzi, sia sui circuiti di Formula 1 che nei reparti design di Maranello.

Il podio innaffiato di champagne è riservato ai grandi piloti, ma ci sono altri premi disponibili per chi si fa paladino del cavallino rampante e si impegna per mantenere lo storico brand all’avanguardia dell’eccellenza automobilistica.

Nicolò Gussoni di Loris Kessel Auto SA

Ferrari: premiati diversi rappresentanti delle concessionarie del brand italiano

Negli ultimi sei anni, i Testa Rossa Awards hanno riconosciuto l’eccellenza dei concessionari Ferrari, premiando chi si impegna al massimo per offrire ai clienti l’esperienza che ci si aspetta quando si acquistano le auto del costruttore modenese.

Anche l’anno appena trascorso non ha fatto eccezione: 60 finalisti provenienti da tutto il mondo sono arrivati a Maranello per partecipare alla fase finale di questa sfida globale e hanno ritirato i premi per i risultati ottenuti in categorie quali Vendite, Post-Vendita e Marketing.

La Ferrari Academy consente ai cinque vincitori di conservare i trofei ufficiali per un anno, fino a quando non verranno restituiti per premiare i vincitori dell’anno successivo. I vincitori hanno inoltre ricevuto una riproduzione in scala dei trofei che potranno conservare per sempre, con una targhetta che riporta il loro nome, la categoria in cui hanno vinto e la concessionaria in cui lavorano.

A causa della pandemia, le precedenti cerimonie si erano svolte da remoto. È stato quindi un gradito ritorno quello delle premiazioni a Maranello, anche per la possibilità di consegnare i premi di persona ai felicissimi destinatari.

La cerimonia di quest’anno si è svolto in presenza

Oreste Cappiello, responsabile della Ferrari Academy, si è rallegrato del fatto che ancora una volta le persone che lavorano presso gli showroom dell’azienda hanno dimostrato una vera passione per Maranello, non solo come produttore di auto, ma anche come marchio di lusso.

I vincitori hanno capito che per i clienti l’acquisto di una Ferrari è diverso da quello di qualsiasi altra vettura. Deve essere la migliore esperienza possibile e i Testa Rossa Awards premiano le persone che sono riuscite a fornirla nel migliore dei modi. Questi premi sono l’equivalente della Champions League. I finalisti hanno già ottenuto un ottimo risultato arrivando ai Testa Rossa Awards. La vittoria assoluta è davvero qualcosa di straordinario.

I requisiti per ogni categoria sono stati rigorosi. Ad esempio, test sul servizio clienti, come fornire i risultati più completi e gratificanti ai clienti che utilizzavano il configuratore Ferrari e rispondere alle richieste e ai desideri più svariati dei clienti misteriosi. Nel frattempo, i tecnici dovevano gestire la diagnostica delle vetture nel modo più rapido ed efficace possibile.

I finalisti per ciascuna delle 11 regioni, appartenenti a 21 mercati, sono stati selezionati tra migliaia di concorrenti e provengono da paesi lontani come l’Australia e gli Stati Uniti, a dimostrazione della portata ormai globale di questi premi.

Ferrari si è complimentata con tutti i vincitori delle varie categorie. Sta già lavorando per rendere i Testa Rossa Awards del prossimo anno ancora più emozionanti e stimolanti per tutti i dipendenti delle sue concessionarie.

Di seguito, riportiamo i vincitori di quest’anno per ogni categoria:

Top Technician: Dawson Daniel di JCT600 Leeds (Regno Unito)

Top Service Manager: Watterson David di Ferrari of Central Florida Inc. (Stati Uniti)

Top After Sales Ambassador: Gussoni Nicolò di Loris Kessel Auto SA (Svizzera)

Top Marketing Executive: Dokmanovic Milo di Ferrari Sydney (Australia)

Top Sales Executive: Sion Julian di Maranello Motors GmbH (Germania)