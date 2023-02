Ferrari conferma che presenterà quattro nuovi modelli nel 2023

Ferrari nei giorni scorsi ha confermato che nel 2023 saranno lanciate quattro nuove super car. L’obiettivo è quello di fare ancora meglio del 2022, un anno che grazie in particolare al debutto del SUV Purosangue è stato pieno di record per la casa automobilistica del cavallino rampante. Basti ricordare che in totale nel 2022 sono state vendute 13.221 unità della casa italiana, si tratta del nuovo record. Le ‘identità’ delle quattro nuove vetture che devono ancora arrivare sono ancora un segreto. Si intuisce, sì, che una di quelle con più optional sia la versione cabriolet della Roma. In tal caso non sarebbe da escludere la progressiva scomparsa della Ferrari Portofino M, presente sul mercato ormai da diversi anni.

Un altro modello che potrebbe essere lanciato nel 2023 è l’erede di Ferrari 812 Superfast. Di questa auto sono stati registrati diversi avvistamenti del prototipo camuffato. Dunque il debutto potrebbe essere abbastanza vicino. Per quanto riguarda invece le ultime due novità in arrivo, è fitto al momento il mistero. Si vocifera che una delle due possa essere un nuovo esclusivo membro della gamma Icona. Queste 4 nuove auto sono le prime delle 15 novità che sono state annunciate dalla casa automobilistica di Maranello da qui al 2026.

Tra queste future auto che vedremo da qui al 2026 ci sarà anche la prima Ferrari elettrica al 100 per cento che secondo indiscrezioni potrebbe debuttare nel corso del 2025. Insomma tanta carne al fuoco per il marchio del cavallino rampante che anche in futuro intende essere la principale protagonista del segmento delle auto di lusso come del resto è stato anche negli ultimi anni. Vedremo dunque nei prossimi mesi che notizie arriveranno a proposito di queste 4 nuove auto attese entro fine anno.