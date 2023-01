Alfa Romeo: la futura ammiraglia potrebbe ricaricarsi in 18 minuti

Nelle scorse ore sono arrivati nuovi indizi a proposito della futura ammiraglia di Alfa Romeo che come anticipato dal CEO Jean-Philippe Imparato dovrebbe essere lanciata nel corso del 2027. A quanto pare si tratterà di una vettura di segmento E che sarà sviluppata negli Stati Uniti appositamente per fare bene in quel mercato. Anche in Nord America questa vettura arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica.

La futura ammiraglia di Alfa Romeo potrebbe essere una berlina extra large

Infatti Imparato parlando con Automotive News ha ribadito che Alfa Romeo sarà solo elettrica entro il 2027 non solo in Europa ma anche in Nord America. Questa futura ammiraglia, che potrebbe non essere un crossover, dovrebbe far aumentare e non di poco le vendite del Biscione in quel mercato dove attualmente vengono commercializzate Giulia, Stelvio e da poche settimane anche Tonale PHEV.

La futura ammiraglia di Alfa Romeo potrebbe essere dunque una berlina. Imparato infatti ha ribadito un concetto che aveva già espresso nei giorni scorsi e cioè che con il passaggio all’elettrico l’aerodinamica diventa importante e dunque ipotizzare un tipo di carrozzeria che favorisce l’aerodinamica non sembra essere un’ipotesi tanto assurda. Imparato comunque non esclude la possibilità che tale vettura possa avere una linea di design che superi le attuali divisioni tradizionali tra segmenti.

Questo modello dovrebbe fornire un grosso contributo all’obiettivo della casa automobilistica del Biscione che intende ottenere almeno il 40 per cento delle proprie vendite al di fuori dei confini dell’Europa. Questa auto oltre ad avere dimensioni extra large avrà caratteristiche davvero uniche. Si parla di una potenza che potrebbe raggiungere i mille cavalli nella versione top di gamma quadrifoglio oltre ad adottare una tecnologia che consentirà al veicolo di ricaricarsi completamente in circa 18 minuti.

Questo in particolare grazie ad un’architettura da 800 Volt. La definizione del design di questa auto avverrà nel corso del 2023. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo veicolo nel corso dei prossimi mesi.