Nuove Fiat Panda e 600: la casa italiana conquisterà il segmento B?

Nuove Fiat Panda e 600 dovrebbero essere i nomi delle due future auto di segmento B che la principale casa automobilistica italiana ha intenzione di lanciare a breve. La prima delle due ad arrivare sarà la nuova 600 il cui nome deve ancora essere confermato. Questo veicolo, che sarà presentato probabilmente entro fine marzo e la cui produzione inizierà in estate, sarà l’erede della 500X che non sarà rinnovata con una seconda generazione. In futuro questo modello dunque lascerà il suo posto alla nuova 600 e ad un altro SUV più grande che potrebbe sostituire anche la Tipo.

Il segmento B sarà di Fiat grazie alle nuove Fiat Panda e 600?

A metà del 2024 debutterà anche la nuova Fiat Panda che si trasformerà in una hatchback riportando Fiat in un segmento da cui mancava dal 2018 quando vi fu l’uscita di scena di Fiat Punto. La vettura sarà prodotta in Serbia su piattaforma STLA Small e avrà una versione completamente elettrica. E’ ancora da capire se ci sarà anche qualche versione termica nella sua gamma ma sembra probabile.

Con le nuove Fiat Panda e 600 dunque Fiat tornerà ad essere protagonista del segmento B che in Europa continua ad essere uno dei preferiti dai clienti di auto come dimostrano i dati di vendita. Ci sono buone probabilità che con queste auto Fiat possa conquistare importanti quote di mercato in questo segmento che per troppi anni è stato lasciato in mano alle rivali, molte delle quali invece sembrano adesso tirare i remi in barca come dimostrano gli imminenti addii di Ford Fiesta e di Volkswagen Polo.

Le nuove Fiat 600 e Panda saranno due auto complementari che saranno in grado di soddisfare le richieste di molti clienti ampliando il numero di coloro che possono essere interessati ad un’auto della principale casa automobilistica italiana. Dal loro successo dunque dipende gran parte del futuro di Fiat che punta ad essere leader di mercato in Europa anche in futuro.