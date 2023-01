Nuova Ferrari 812 Superfast: sarà questo il suo design?

A febbraio, la Ferrari ha chiuso il portafoglio ordini per la sua Ferrari 812 Superfast coupé e la 812 GTS cabriolet, in vista della fine prevista della produzione della “grand tourer” con motore anteriore quest’anno o il prossimo anno, dopo sette anni. Come vi abbiamo più volte mostrato attraverso foto e video spia la Ferrari è già al lavoro su una nuova Ferrari 812 Superfast o comunque su una sua erede che disporrà ancora del motore V12 ma con sistema ibrido.

Ecco quale potrebbe essere il design della nuova Ferrari 812 Superfast

Nome in codice F167, l’ultima coupé V12 con motore anteriore della Ferrari dovrebbe essere svelata entro la fine del 2023 con le consegne che partiranno dal 2024. Come riportato in precedenza, alcune indiscrezioni hanno suggerito che la nuova Ferrari 812 Superfast sarà alimentato da un motore V12 con una qualche forma di assistenza ibrida, consentendo al V12 di essere mantenuto in vita pur rispettando l’ultima iterazione delle rigorose normative europee sulle emissioni.

A giugno, la Ferrari ha annunciato che avrebbe lanciato 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026, con il 60% delle auto in arrivo elettrificate, cinque per cento elettriche e il 55 per cento ibride. Secondo Ferrari, almeno l’85% dei suoi nuovi modelli sarà costituito da veicoli di serie come le supercar V6 a motore centrale 296 GTB/GTS, i V8 a motore anteriore Roma/Portofino e la nuova Ferrari 812 Superfast. La Ferrari afferma che l’80% dei suoi modelli sarà elettrificato entro il 2030, composto per il 40% da auto elettriche, per il 40% da ibride e per il 20% da veicoli a benzina.

A proposito della nuova Ferrari 812 Superfast nelle scorse ore il designer e artista digitale Avarvarii ha pubblicato sui social un render dove prova ad immaginare quello che potrebbe essere il design di questo modello del cavallino rampante quando finalmente sarà svelato. La vettura dovrebbe avere dimensioni maggiori rispetto al modello attuale e uno stile più simile a quello del recente Ferrari Purosangue.