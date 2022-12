Ferrari Roma Spider: nuova ipotesi sul suo design

Ferrari Roma Spider sarà una delle novità che vedremo nel 2023 a proposito della casa automobilistica di Maranello. Nelle scorse ore il designer Avarvarii ha pubblicato un nuovo render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente sarà svelata dal produttore del cavallino rampante. Come avevamo intuito dalle numerose foto spia pervenute fino a questo momento del prototipo camuffato di questo modello, le differenze estetiche con la versione coupé di Ferrari Roma saranno minime e riguarderanno in prevalenza la presenza del tetto in tela decapottabile. A quanto pare si tratterà di un tetto in tela di tipo tradizionale.

Nuovo render ipotizza l’aspetto finale della futura Ferrari Roma Spider che vedremo nel corso del 2023

Poco dovrebbe cambiare sotto la carrozzeria, il che significa che la Ferrari Roma Spider avrà lo stesso V8 biturbo da 3,9 litri da 620 CV, con un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti. Tuttavia, le prestazioni e la dinamica della Spider saranno leggermente compromesse rispetto alla coupé, a causa del peso introdotto dal meccanismo del tetto pieghevole e dall’ulteriore rinforzo del telaio. Ciò è necessario per compensare la perdita di rigidità insita nelle decappottabili. Per il momento però a proposito di questa vettura non sappiamo molto altro.

La Ferrari Roma regolare, originariamente introdotta nel 2019, dovrebbe ricevere un restyling nel corso del 2023. Dunque sembra abbastanza probabile che l’introduzione della versione decappottabile possa avvenire in concomitanza con il lancio della nuova versione della coupè del cavallino rampante. Vedremo a proposito di questa super car della Ferrari quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi dalla casa di Maranello.

Ti potrebbe interessare: Ferrari Purosangue: il primo SUV nella storia del cavallino rampante è già un successo commerciale essendo sold out per due anni