Stellantis ha aumentato le sue vendite del 90% in questo paese

Stellantis sembra aver iniziato con il piede giusto il suo 2023 in Messico. Infatti nelle scorse ore la divisione messicana del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Grupe ha annunciato che a gennaio ha registrato un totale di vendite pari a 5.555 unità. Si tratta di un aumento del 90 per cento rispetto a quanto avvenuto nel mese di gennaio del 2022. Il marchio più venduto è stato ancora una volta Ram che in questo paese rimane estremamente popolare grazie ai suoi pickup.

In Messico grosso incremento delle immatricolazioni per il gruppo Stellantis

Ram ha registrato vendite di 1.330 unità, un aumento del 63 per cento rispetto a gennaio del 2022. Ram Light Duty ha venduto 1.051 unità. Ram 700 ha guadagnato il 18% rispetto allo stesso mese del 2022. Ram ProMaster ha venduto 80 unità. Per quanto riguarda gli altri marchi di Stellantis, segnaliamo che Jeep ha venduto 988 unità, il miglior risultato dal 2018. Jeep JT ha registrato il miglior risultato nella sua storia. Jeep Compass ha registrato il miglior mese di gennaio dal 2015. Jeep Grand Cherokee ha venduto 196 unità. Jeep Wrangler ha venduto 189 unità.

Alfa Romeo ha venduto in tutto 10 unità con Giulia che ha ottenuto il suo miglior risultato in Messico. Fiat ha venduto 863 unità con il SUV Fiat Pulse e la berlina compatta Fiat Argo che hanno ottenuto i migliori risultati. Dodge ha venduto 1.215 unità. Dodge Charger e Dodge Journey hanno registrato il miglior risultato dal 2016. Dodge Durango ha riportato il miglior risultato nella sua storia. Dodge Attitude ha venduto 334 unità.

Infine per quanto riguarda Peugeot, il marchio francese di Stellantis ha venduto a gennaio 1.080 unità in Messico. Peugeot 208 ha registrato il miglior anno dal 2016. Peugeot 3008 il maggior numero di vendite nella sua storia. Peugeot Expert ha aumentato le vendite del 56% rispetto all’anno 2022. Peugeot 301 ha registrato un aumento del 2% rispetto all’anno 2022. Peugeot Partner e Peugeot Rifter hanno venduto rispettivamente 331 unità e 79 unità.