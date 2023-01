Fiat Pulse 2023 perde la versione Drive 1.0 turbo

Nelle scorse ore Stellantis ha lanciato Fiat Pulse 2023 e ha inserito il modello nel suo configuratore ufficiale con una serie di modifiche importanti. Il SUV compatto registra una riduzione della sua gamma, con l’addio della versione Drive T200, la prima a ricevere il motore 1.0 turbo. Ma i cambiamenti di Fiat per il SUV non si sono fermati qui, infatti sono state rimosse anche alcune attrezzature e si sono registrate anche modifiche ai pacchetti opzionali. Come previsto, il prezzo è salito di R$ 2.400 in tutte le versioni.

In Brasile si registrano modifiche alla gamma di Fiat Pulse nel 2023

La fine della configurazione con motore Drive 1.0 della Fiat Pulse 2023 non è proprio una sorpresa. Infatti la notizia di questo addio era trapelata già lo scorso anno. Segnaliamo inoltre che le versioni con motore Drive 1.3 con cambio manuale e CVT vengono vendute rispettivamente a R $ 96.590 e R $ 103.590, con un aumento di R $ 2.400 in entrambi i casi. Nessuna attrezzatura è venuta meno, tuttavia l’elenco dei pacchetti opzionali è stato modificato. Ora ci sarà solo un’opzione chiamata Pack Plus, che costa 2.890 BRL e aggiunge ruote da 16″, telecamera per la retromarcia e sensore di parcheggio posteriore. Non è più possibile equipaggiare queste varianti con il sistema di infotainment da 10,1 pollici.

Fiat Pulse Audace 2023 è sicuramente la versione che ha sofferto di più nella linea 2023 per quello che concerne i tagli al suo equipaggiamento, questo nonostante un aumento di prezzo di 1.200 BRL. Escono di scena lo specchietto retrovisore elettrocromico, i sensori crepuscolari e per la pioggia, e il pacchetto ADAS, con frenata di emergenza autonoma, avviso di cambio corsia e abbaglianti automatici. Ora faranno parte di due pacchetti opzionali. Il kit Pack Tech Design aggiunge cerchi in lega da 17 pollici, multimedia da 10,1 pollici con navigazione GPS e verniciatura bicolore e viene venduto per R $ 3.490. Il Safety Pack aggiunge gli ADAS e costa R$ 2.490.