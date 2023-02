La Ferrari 360 Spider di David Bekham è in vendita

La Ferrari 360 Spider del 2001 appartenuta a David Beckham è in vendita sul sito specializzato di PistonHeads. L’auto sembra in condizioni eccellenti. Con questo gioiello il grande calciatore inglese si divertì parecchio nelle fasi finali della sua carriera nel Manchester United. Diversi gli optional, come i cerchi in lega BBS Challenge, i sedili in fibra di carbonio, i vetri oscurati, la griglia posteriore Challenge e un sistema di scarico sportivo Tubi Style, per citarne alcuni dei più rilevanti.

Questa scoperta del “cavallino rampante”, con telaio numero 125058, ha percorso solo 7.900 miglia da nuova, pari a circa 12.714 chilometri. I tagliandi sono stati eseguiti in officine specializzate. La carrozzeria è vestita in tinta nera, con pelle color sabbia per gli interni: un abbinamento azzeccato. La Ferrari 360 Spider di cui ci stiamo occupando, secondo quanto riferisce il portale di vendita d’oltremanica, è ben tenuta. Volendo, la si può visionare presso The Classic Motor Hub, salone multimarca dell’inserzionista, con sede a Birbury, nella contea inglese del Gloucestershire. Il book allegato al modello in vetrina certifica la sua regolare manutenzione.

David Beckham non cercò il risparmio al momento dell’acquisto, ecco perché il suo esemplare si giova di accessori aggiuntivi e costosi rispetto alla dotazione base. L’ex centrocampista inglese, del resto, non ha problemi economici ed è animato da una sana passione per le supercar italiane, che ha posseduto a più riprese. Il basso chilometraggio accumulato nel tempo, lo stato di forma dell’esemplare e la connessione con uno dei più grandi atleti dell’era moderna, rendono questa Ferrari 360 Spider come una delle migliori in circolazione. La richiesta è di 110 mila sterline (circa 123 mila euro al cambio odierno). Si può ipotizzare un passaggio di proprietà in tempi stretti, perché il lotto è appetibile, anche nella prospettiva collezionistica.

Per chi non lo sapesse, questa sportiva en plein-air è stata la ventesima convertibile stradale della casa di Maranello. Aggressiva ma estremamente elegante, è un vero capolavoro di stile, specie quando il tetto in tela è abbassato. Il telaio, di tipo monoscocca in alluminio, con sezioni differenziate, garantisce un’ottima robustezza strutturale. Nella parte posteriore ospita un motore V8 aspirato da 3.6 litri di cilindrata, che eroga 400 cavalli di razza. Con gli scarichi Tubi Style, come nel caso dell’esemplare di David Beckham, produce delle melodie pazzesche e inebrianti. Guadagna pure ulteriore tempra, ma con differenze prestazionali non troppo rilevanti rispetto a quelle, già straordinarie, del modello standard.

Questo accelera da 0 a 100 km/h in 4.6 secondi, da 0 a 400 metri in 12.7 secondi e da 0 a 1000 metri in 23.1 secondi, per spingersi fino a una velocità massima di 290 km/h. Dati solo di un soffio meno brillanti rispetto alla coupé da cui deriva, ma qui c’è il valore aggiunto delle emozioni di guida a cielo aperto, godibili specialmente nella belle giornate, quando la Ferrari 360 Spider diventa una compagna d’avventura ancora più emozionante. David Beckham lo aveva capito perfettamente.

Fonte e foto | PistonHeads