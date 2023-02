Fiat Strada perde la leadership in Brasile a gennaio

Chevrolet Onix è stata il veicolo più venduto in Brasile nel mese di gennaio del 2023 con 7.162 auto immatricolate in quello che è il mercato auto più importante del Sud America. Nel primo mese dell’anno, Onix ha preso il comando e ha preceduto anche Fiat Strada che come sappiamo è stata la vettura più venduta in Brasile sia nel 2021 che nel 2022. Oltre a dominare il segmento automobilistico, la berlina di General Motors è stata anche la prima nel segmento automobilistico.

A proposito di pick-up, Fiat Strada si è classificata al 2° posto nella classifica dei veicoli più venduti. Il pick-up ha venduto 7.000 unità. Nel 2022, il furgone compatto di Fiat è stato il veicolo più venduto in Brasile, con oltre 112.000 unità. Tra i veicoli commerciali leggeri, il pick-up è stato il più venduto. A chiudere la TOP 3, GM Onix Plus è stato il terzo veicolo più venduto a gennaio 2023. Nel mese sono state immatricolate 6.164 unità.

Da segnalare che oltre a Fiat Strada nella top ten delle auto più vendute in Brasile a gennaio rientrano anche Fiat Argo all’ottavo posto con 4.282 unità immatricolate e Fiat Mobi al nono posto con 4.208 unità consegnate ai clienti in Brasile. Dunque la principale casa automobilistica italiana può sicuramente essere soddisfatta e ottimista per quanto accadrà in quel mercato nel resto del 2023.

Ecco la classifica delle 10 auto più vendute in Brasile nel mese di gennaio del 2023:

1. GM ONIX – 7.162

2. FIAT STRADA – 7.000

3. GM ONIX PLUS – 6.164

4. GM TRACKER – 5.296

5. HYUNDAI CRETA – 4.969

6. HYUNDAI HB20 – 4.840

7. VW T-CROSS – 4.454

8. FIAT ARGO – 4.282

9. FIAT MOBI – 4.208

10. JEEP COMPASS – 4.139