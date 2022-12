Fiat Strada: ufficiale il primo posto nelle vendite in Brasile nel 2022

Proprio come lo scorso anno, Fiat Strada chiude il 2022 come il veicolo più venduto nel Paese. Hyundai HB20, al secondo posto, è stato superato dal pick-up compatto di quasi 17mila unità immatricolate quest’anno. Da segnalare anche il duo Chevrolet, Onix e Onix Plus, che ha ottenuto il 3° e 4° posto tra i veicoli più targati in Brasile.

Anche nel 2022 in Brasile Fiat Strada è l’auto più venduta in assoluto

Dunque si tratta dell’ennesima conferma dell’ottimo momento di forma in Brasile della principale casa automobilistica italiana. Fiat Strada ha così bissato il risultato ottenuto nel 2021. Se si considera che l’attuale generazione è stata lanciata nel 2020 si intuisce che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio successo commerciale che difficilmente potrà essere ripetuto in futuro da qualcun altro.

Fiat Strada nel 2022 ad un giorno dalla conclusione dell’anno ha ottenuto un totale di 110.273 unità immatricolate con una media di 9.189 unità al mese. Si tratta di numeri elevatissimi che premiamo Fiat che produce questo modello nella sua fabbrica di Betim dove vengono prodotti anche modelli quali Fiat Mobi, Argo, Pulse e Fastback. Tra l’altro nella top 20 delle auto più vendute nel paese la casa italiana di Stellantis ha inserito numerosi altri modelli: Mobi, Argo, Toro, Pulse e Cronos.

Si spera naturalmente che anche nel 2023 le cose possano andare così e che Fiat Strada possa dominare ancora a lungo le vendite. Considerando solo i pickup il modello di Fiat ha surclassato la concorrenza vendendo più del doppio del secondo in classifica il fratello Fiat Toro.

Ecco la classifica dei veicoli commerciali leggeri più venduti:

1°) Fiat Strada – 110.273 (9.189 unità/mese)

2°) Fiat Toro – 48.549 (4.045 unità/mese)

3°) Toyota Hilux – 47.428 (3.952 unità/mese)

4°) Chevrolet S10 – 26.223 (2.185 unità/mese)

5°) Volkswagen Saveiro – 22.700 (1.891 unità/mese)

6°) Fiat Fiorino – 20.610 (1.717 unità/mese)

7°) Mitsubishi L200 – 15.340 (1.278 unità/mese)

8°) Ford Ranger – 13.893 (1.157 unità/mese)

9°) Renault Oroch – 11.763 (980 unità/mese)

10°) Renault Master – 9.842 (820 unità/mese)