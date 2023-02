Ferrari: super bonus da 13.500 euro per i suoi dipendenti

Visti gli ottimi risultati raggiunti nel 2022 con la Ferrari che ha registrato vendite record, ricavi e utili elevatissimi, il CEO del cavallino rampante Benedetto Vigna ha annunciato la decisione di premiare i dipendenti della casa automobilistica di Maranello con un bonus da 13.500 euro. Si tratta dunque di un premio che è ancora più elevato di quello elargito nel 2022 che era di 12 mila euro. Questo è un premio per i livelli di produttività e competitività raggiunti dai dipendenti della storica casa automobilistica italiana.

Ferrari: il CEO Benedetto Vigna annuncia premio da 13.500 euro per i suoi dipendenti

Insomma per i dipendenti della Ferrari un’altra buona notizia. La casa automobilistica del cavallino rampante nonostante i vari problemi legati alla carenza di componenti, alla guerra in Ucraina e alla crisi economica continua a macinare record su record e le cose dovrebbero andare ancora meglio in questo 2023 appena iniziato.

Questo grazie in particolare all’arrivo del SUV Ferrari Purosangue che dovrebbe regalare non poche soddisfazioni alla casa italiana che infatti nelle sue previsioni pensa di poter fare ancora meglio di quanto già registrato nel 2022. Questo molto probabilmente significherà un altro premio record il prossimo anno per i dipendenti del produttore automobilistico di Maranello.

Benedetto Vigna ha pure messo in evidenza come per il quarto anno di fila la sua azienda si sia classificata ai primi posti della classifica che segnala le migliori aziende in assoluto in cui lavorare. Vedremo dunque nelle prossime settimane a proposito della Ferrari quali altre novità arriveranno da Maranello. Quello che sembra sicuro è che l’anno che è appena iniziato porterà solo cose positive al marchio automobilistico italiano per eccellenza.