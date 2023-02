DS Automobiles raggiunge un nuovo primato in un importante mercato

Lo sviluppo di auto che si distinguono per la loro sostenibilità e rispetto per l’ambiente è stato uno dei grandi pilastri di DS Automobiles sin dalle sue origini come marchio indipendente. Una ricerca della massima efficienza che si è manifestata nello sviluppo di nuove tecniche e materiali, nella progettazione e realizzazione di concept car che coniugano attrattività, distinzione ed elettrificazione ad alte prestazioni.

Una filosofia che si incarna nella sua gamma di veicoli elettrificati E-Tense, che rappresenta già il 38,8% delle immatricolazioni del marchio, la percentuale più alta raggiunta da un brand multi-energy premium.

Nuova DS 7

DS Automobiles: in Spagna ha raggiunto un altro primato nel segmento premium

Anche la casa automobilistica francese raggiunge, con emissioni medie di CO2 di 95,1 g/km su tutta la sua gamma, si conferma, per un altro anno, l’azienda multienergetica più green del mercato premium spagnolo.

Il brand di Stellantis è pienamente impegnato nella transizione energetica. Grazie all’esperienza maturata in Formula E coronata da due titoli mondiali, la gamma E-Tense si posiziona come punto di riferimento in un mercato di veicoli elettrificati premium molto attivo.

Le esigenze del motorsport hanno portato l’azienda a sviluppare soluzioni tecniche competitive, che hanno finito per avvantaggiare sia i clienti che la riduzione delle emissioni di CO2. Dal 2019, tutti i modelli di DS Automobiles sono commercializzati con versioni elettrificate.

La sua ultima DS 3 E-Tense segue questo percorso di innovazione, incorporando un motore elettrico completamente nuovo prodotto a Trémery-Metz, un riduttore prodotto a Valenciennes e una nuova batteria prodotta a Poissy, che aumentano potenza e autonomia.

Il suo nuovo propulsore elettrico sfrutta il know-how acquisito in Formula E per presentare un’elevata efficienza. Sviluppa 156 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima a una tensione di 400V.

La nuova batteria da 54 kWh (50,8 kWh utili) sfrutta la dissipazione termica a liquido e una pompa di calore per sfruttare la ricarica rapida e avere una maggiore autonomia e un aumento della sua vita utile. Di serie, il caricabatterie di bordo può caricare 100 kW in corrente continua dallo 0% all’80% in 25 minuti e 11 kW in corrente alternata dallo 0% al 100% in 5 ore.

La nuova DS 3 E-Tense propone fino a 404 km di autonomia nel ciclo misto WLTP (12,6 kWh/100 km) e oltre 500 km in condizioni urbane grazie all’efficienza della sua tecnologia elettrica, capacità di recupero energetico, alle dotazioni aggiuntive come la pompa di calore, al precondizionamento termico o ai nuovi fari a LED, nonché ad un’ottimizzazione aerodinamica della parte anteriore e dei cerchi e ad una riduzione di 10 mm dell’altezza libera a terra nelle versioni dotate di cerchi Tall & Narrow da 17” e 18”. L’insieme di tutte queste tecnologie consente di ottenere un miglioramento fino al 7,6% del valore di SCx.

DS 4 E-Tense

La versione E-Tense della berlina di segmento C emette soli 29 g/km di CO2

La DS 4 E-Tense, la versione ibrida plug-in della berlina di segmento C creata dal marchio premium francese, sfrutta tutta l’esperienza dell’azienda in Formula E per offrire un’esperienza elettrizzante in modalità 100% elettrica.

Il lavoro fatto da DS Performance sui circuiti di tutto il mondo ha permesso di realizzare evoluzioni come la frenata rigenerativa e la funzione e-save, che consentono di sfruttare al massimo l’autonomia in elettrico della DS 4, usando le decelerazioni per ricaricare la batteria o risparmiando km a emissioni zero per utilizzarli quando serve.

I vantaggi offerti dal gruppo propulsore ibrido plug-in sono: 225 CV di potenza complessiva, 29 g/km di emissioni di CO2 e un’autonomia fino a 55 km in modalità elettrica. DS Automobiles ha messo il meglio della sua ingegneria e ricerca e sviluppo al servizio dell’efficienza energetica e delle prestazioni di questo modello, con l’ABB FIA Formula E World Championship come miglior laboratorio per testarne i progressi.

In una competizione tra veicoli elettrici di altissimo livello, dove ogni minimo dettaglio rappresenta la differenza tra vittoria e sconfitta, sono state poste le basi di prestazioni così innovative, come la frenata rigenerativa o la funzione e-save, che consentono di guadagnare autonomia senza dover fermarsi per ricaricare la batteria.

La frenata rigenerativa, come suggerisce il nome, utilizza le decelerazioni della DS 4 E-Tense per mantenere il livello di carica della batteria. Il suo segreto è convertire l’energia cinetica delle ruote durante la frenata o il rallentamento in elettricità. In questo modo si guadagnano km preziosi di autonomia a zero emissioni durante la guida.

La modalità e-save permette di risparmiare energia per il momento in cui serve. Nella DS 4 è possibile programmare l’uso della modalità elettrica per una certa parte del viaggio. In questo modo si possono godere dei vantaggi offerti dalla guida in full electric per 10/20 km in cui si devono percorrere tratti urbani o anche zone riservate agli EV.

Il nuovo SUV propone una versione top di gamma da ben 360 CV

L’impegno di DS Automobiles per l’elettrificazione raggiunge il suo massimo livello con la nuova DS 7, che offre ben tre motori con tecnologia plug-in hybrid. Tra questi abbiamo la versione E-Tense 4×4 360, un punto di riferimento in termini di efficienza e prestazioni e la più potente della sua categoria. In alternativa, è possibile optare per i powertrain E-Tense 4×4 300 ed E-Tense 225 con trazione anteriore.

La versione E-Tense 4×4 360 combina i 200 CV del suo motore a benzina con i 110 CV e 112 CV di due motori elettrici posti, rispettivamente, sull’asse anteriore e posteriore. Passa da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, mantenendo un’autonomia elettrica fino a 62 km nei percorsi urbani e livelli di consumi ed emissioni di CO2 molto bassi.

DS Performance ha lasciato il segno nello sviluppo della nuova DS 7. Ha integrato in questo modello delle impostazioni esclusive che esaltano il DNA sportivo di questo SUV innovativo. Oltre ad avere un sistema di gestione dell’energia derivato dall’esperienza in pista, l’altezza da terra è stata abbassata di 15 mm per ottimizzare l’aerodinamica mentre le carreggiate sono state allargate di 24 mm sull’asse anteriore e di 10 mm su quello posteriore per offrire la migliore maneggevolezza su strada.

Godersi una berlina elegante, raffinata e performante con trazione integrale e tecnologia ibrida plug-in è ora possibile grazie alla DS 9 E-Tense 4×4 360. L’ammiraglia diventa l’auto più potente sviluppata fino ad ora dalla casa automobilistica francese.

Come il suo iconico predecessore DS Jaws, la DS 9 impone il timbro del savoir-faire di lusso francese, dell’eleganza sofisticata e delle tecnologie più avanzate.

La versione ad alte prestazioni incorpora la trazione integrale intelligente e combina due motori elettrici da 110 CV e 113 CV con la potenza del benzina PureTech da 200 CV, per una potenza complessiva di 360 CV e 520 Nm.

Progettata per divertirsi, la DS 9 top di gamma è dotata di pinze freno nere marchiate DS Performance e di esclusivi cerchi Munich da 20” che ne esaltano il carattere sportivo.

DS 9 E-Tense