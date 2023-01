Fiat Strada e Chevrolet Onix in lotta per la leadership di gennaio in Brasile

Manca un giorno alla fine del primo mese del 2023 ed in Brasile Chevrolet Onix prende il comando come l’auto più venduta a gennaio. Il modello di General Motors è in lotta con l’attuale leader delle vendite in Brasile, Fiat Strada che ha chiuso il 2022 con 112.456 immatricolazioni. Secondo i dati di Fenabrave, la differenza di vendita tra i modelli a gennaio è di poco inferiore alle 300 unità. Cioè, non è ancora possibile dire chi otterrà la leadership a gennaio.

Ad un giorno dalla fine di gennaio Fiat Strada secondo nelle vendite in Brasile dietro Onix

La classifica delle auto più vendute a gennaio in Brasile alle spalle di Chevrolet Onix e di Fiat Strada vede la berlina Onix Plus al terzo posto. Il modello ha finora venduto 5.513 unità. Alle sue spalle arriva il campione in carica nella categoria SUV, Chevrolet Tracker, con 4.730 vendite. In questo modo, se non si verificheranno cambiamenti, Chevrolet avrà tre dei cinque veicoli più venduti questo mese. L’ultima della “top 5” è la Hyundai HB20 (4.556).

Il SUV Creta, scomparso dalla “top 10” nel 2022, compare al sesto posto con 4.738 unità. Ovvero, quasi 600 unità in più rispetto alla Volkswagen T-Cross, che occupa la 7° posizione con 3.758 vendite. Chiudono la classifica Fiat Argo (7°), Jeep Compass (8°) e Toyota Hilux (9°). Un modello degno di nota è il VW Gol. Anche con la fine della produzione a dicembre, la berlina si colloca all’11° posto con poco più di 3.000 immatricolazioni.

Fiat Strada fino ad ora a gennaio ha venduto 6.187 unità. Il pickup compatto di Fiat da due anni risulta essere la vettura più venduta in assoluto in Brasile e spera di potersi confermare anche in questo 2023 appena iniziato. Vedremo dunque domani se nell’ultimo giorno utile di vendite il modello di Fiat sarà riuscito ad agguantare Chevrolet Onix.