Peugeot: nel 2022 sono aumentate le vendite fuori Europa

Dopo la pubblicazione dei risultati commerciali del gruppo Renault e dei suoi marchi Renault, Dacia e Alpine, tocca a quelli di Stellantis pubblicare i risultati delle vendite del 2022. Peugeot apre così le danze annunciando, questo lunedì 30 gennaio, di aver venduto 1.056.182 veicoli in tutto il mondo lo scorso anno, una cifra in calo del 15 per cento rispetto al 2021. Nel suo comunicato, la casa automobilistica del Leone saluta comunque “la continua internazionalizzazione delle vendite fuori dall’Europa al 27,4 per cento, in aumento di 3,7 punti rispetto al 2021″, con un aumento dei volumi di quasi il 4 per cento.

Peugeot vende oltre 1 milione di auto nel 2022 ma è in calo rispetto al 2021

Tuttavia, l’Europa domina ancora largamente le vendite globali del marchio, con 772.466 unità e una quota di mercato del 5,5 per cento. Il Sud America è molto indietro con 108.065 vendite, appena davanti alla zona Medio Oriente e Africa, a 97.293 unità. I volumi rimangono più o meno stabili in Asia-Pacifico-Cina, a 70.148 vendite. Come nel 2021, la Peugeot 208 si sta affermando come modello di punta sul mercato europeo, e la sua versione elettrica, la e-208, da parte sua, domina le vendite nel segmento B elettrico. La casa automobilistica francese di Stellantis è leader in Europa nel segmento B delle auto elettriche e inoltre una vettura ogni 5 vendute dal brand transalpino è una vettura ibrida o elettrica al 100 per cento.

Linda Jackson, numero uno di Peugeot a livello globale si dice contenta dei risultati registrati dalla sua casa automobilistica considerato il contesto globale molto difficile a causa della crisi economica, della guerra in Ucraina e della carenza di componenti che hanno creato nel corso dello scorso anno non pochi problemi alla sua azienda per quanto concerne la produzione di nuove auto.