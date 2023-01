Alfa Romeo e Abarth premiate in Svizzera

Arrivano belle notizie per Alfa Romeo e Abarth. In Svizzera i lettori di Auto Illustrierte hanno premiato ancora una volta le due case automobilistiche italiane che fanno parte del gruppo Stellantis. Con i loro voti hanno confermato per la sesta volta consecutiva la berlina di segmento D Giulia al primo posto nella categoria classe media.

I lettori di AUTO Illustrierte hanno votato Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Tonale al primo posto in tre categorie ai Best Cars

Premiato anche il SUV Stelvio che ha conquistato nuovamente il primo posto nella categoria SUV/Off-Road, mentre il recente SUV Tonale si è aggiudicato per la prima volta il primo posto nella categoria SUV compatto/Off-Road. Il marchio del Biscione sale sul podio dei vincitori nella categoria design e resta sul podio per il gradimento pubblico della pubblicità prodotta.

Dal loro lancio sul mercato svizzero, i modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio hanno vinto ogni anno il primo premio nelle rispettive categorie, a conferma dell’apprezzamento e dell’attaccamento degli utenti svizzeri per Alfa Romeo e per il suo design. Insomma un vero trionfo per lo storico marchio milanese. Sorride anche la casa dello scorpione con Abarth 595/695 rimane l’auto più popolare nel segmento delle utilitarie, appena davanti alla nuova FIAT 500 elettrica.

“Ci riempie di grande gioia e orgoglio essere così forti nel cuore degli svizzeri anche quest’anno. La Svizzera è un mercato estremamente importante per i nostri marchi e i nuovi modelli che stiamo lanciando sono un’ulteriore conferma che speriamo di ripetere negli anni a venire”, afferma Daniel Fuchs, Brand director, Abarth, Alfa Romeo, FIAT e Jeep. Si spera naturalmente che questo premio ricevuto dalle due case automobilistiche italiane di Stellantis in Svizzera sia di buon auspicio per questo 2023 appena iniziato che dovrebbe riservare non poche sorprese per i fan di questi due iconici brand.