ACI Storico: ecco la Lista di Salvaguardia 2023

Novità per gli amanti dei veicoli dei tempi romantici. ACI Storico ha stilato la nuova Lista di Salvaguardia, che riporta i modelli, di età compresa fra i 20 e i 29 anni, meritevoli di essere tutelati, per il loro reale valore nell’evoluzione della specie. Nel redigere l’elenco, il sodalizio della famiglia ACI (che punta a diventare un punto di riferimento per appassionati e collezionisti di vetture classiche), si è avvalso di collaborazioni importanti e qualificate.

Hanno dato il loro apporto, infatti, il Registro Italiano Alfa Romeo (RIAR), Stellantis Heritage, l’Associazione Amatori Veicoli Storici (AAVS) e gli esperti del mensile “Ruoteclassiche”. L’obiettivo? Circoscrivere il perimetro della storicità, attribuendolo solo alle auto meritevoli. Un processo difficile ma necessario, in presenza di un’enorme quantità di veicoli ultraventennali ancora circolanti.

Come riferisce il sito ufficiale di ACI Storico, l’inserimento dei modelli nella Lista di Salvaguardia non avviene solo guardando l’età e la qualità degli esemplari esistenti, ma tenendo conto anche delle loro caratteristiche tecniche, di fabbricazione, del rilievo tecnologico, industriale, sociale, estetico e di ulteriori aspetti che consentono di attribuire il riconoscimento. Gli aggiornamenti dell’elenco avvengono con cadenza annuale, per offrire agli appassionati e ai collezionisti una guida di grande utilità, sempre “fresca” nei contenuti.

Ogni 12 mesi, i modelli al trentesimo compleanno vengono depennati, perché diventano storici in automatico, a prescindere dall’iscrizione ad un registro, mentre vengono inseriti quelli che hanno raggiunto il traguardo dei 20 anni. Nell’elenco aggiornato del 2023 entrano nella famiglia diverse vetture. Fra queste segnaliamo le seguenti: Alfa Romeo GT (la coupé derivata dalla 147), Alfa Romeo GTV/Spider (serie 916) II serie, Audi A4 cabrio (II serie), BMW Serie 6 (E63/64), BMW Z4, Citroen C3 Pluriel, Fiat Multipla II serie, Jaguar XJ (serie X350), Mazda RX-8, MG TF, Porsche Cayenne, Smart Roadster-Coupé, Toyota Yaris T-Sport e la Volkswagen New Beetle Cabrio.

