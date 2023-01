Nuova Fiat Punto: nuove ipotesi di design

Nuova Fiat Punto è una di quelle auto di cui si parla puntualmente ogni qual volta si affrontano discorsi relativi al futuro della principale casa automobilistica italiana. Se questa auto con la nascita del gruppo Stellantis sembrava essere una di quelle che per prima sarebbe tornata sul mercato con indiscrezioni provenienti anche dalla Francia, le cose sembrano essere cambiate radicalmente già dal 2021. Infatti si è saputo che Fiat per il ritorno nel segmento B delle berline avrebbe puntato su un altro tipo di auto.

Un render immagina come sarebbe la nuova Fiat Punto

Infatti al posto di Punto ci sarà in futuro la nuova Fiat Panda, che come sappiamo aumenterà di dimensioni cambiando di segmento e riportando Fiat nel segmento B da dove manca dall’uscita di scena di Punto avvenuta nel 2018. Nonostante ciò sono in tanti a sperare nel ritorno di questa auto. Ciò è dimostrato dai numerosi render che puntualmente ancora oggi appaiono sul web ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Fiat Punto.

A proposito di ciò in questo articolo vi mostriamo l’ultimo render che immagina questa auto. Si tratta di una creazione del designer e artista digitale Mirko Del Prete che ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello qualora Fiat decida di riportarlo sul mercato in futuro. Come riporta lo stesso autore di questo render nell’immaginare questa auto si è ispirato alle precedenti generazioni del celebre modello ma anche alle ultime novità della gamma Fiat.

Vedremo se in futuro ci sarà ancora spazio per un modello che comunque ancora oggi continua ad avere molti estimatori. Nel frattempo ricordiamo che Fiat si prepara a lanciare la nuova Fiat 600 con la presentazione che dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre del 2023. A seguire dovrebbe toccare alla nuova Topolino che sarà un clone di Citroen Ami. Poi nel 2024 sarà il momento della nuova Fiat Panda mentre il 2025 dovrebbe essere l’anno dell’erede di Tipo che però sarà un Crossover.