Maserati conquista la top ten in Gara 2 a Diriyah

Maserati MSG Racing è riuscita a conquistare la top ten nella seconda prova dell’edizione 2023 dell’E-Prix di Diriyah, con Edoardo Mortara nono classificato al Riyadh Street Circuit. Il giorno dopo la difficile gara di apertura nel sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, il team monegasco è tornato in forma, sfoderando un passo positivo in qualifica, ideale per mettere a punto uno slancio crescente.

Mortara e il suo compagno di squadra Maximilian Günther hanno preso parte al Gruppo B, ma mentre quest’ultimo non è riuscito ad avere la meglio nei duelli, Mortara si è classificato tra i migliori quattro, qualificandosi per i quarti di finale.

Maserati MSG Racing, ecco come è andata Gara 2 a Diriyah

Maserati: il Tridente ha conquistato il nono posto a Diriyah grazie a Mortara

Qui, l’italo-svizzero ha affrontato il pilota della Jaguar Mitch Evans e si è qualificato settimo dopo aver perso nel testa a testa di un giro con il neozelandese. Nel frattempo, Günther si è assicurato il 10° posto.

Alla partenza dei 39 giri previsti, entrambi i piloti hanno fatto progressi, e mentre Mortara è riuscito a raggiungere il quinto posto alla prima tornata, Günther è salito in nona posizione superando Stoffel Vandoorne al nono giro.

Da quel momento entrambi hanno mantenuto un buon ritmo, anche se Mortara ha perso terreno al 21° giro dopo essere stato superato da Jake Dennis e Sam Bird. L’ingresso della safety car al 27° giro, causato da un incidente di cui si è reso protagonista Nico Müller, ha sconvolto la strategia studiata dal team. La gara è ripresa al 31° giro, con 10 tornate ancora da percorrere prima della bandiera a scacchi.

Nelle fasi finali, i due piloti di Maserati MSG Racing hanno azionato l’Attack Mode, ma sfortunatamente sono scivolati indietro all’ultimo giro, classificandosi rispettivamente nono e 19° posto.

La nona stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship riprenderà l’11 febbraio a Hyderabad (India), dove è prevista una sola gara.

La buona qualifica ha permesso di conquistare il risultato di ieri

James Rossiter, Team Principal di Maserati MSG Racing, ha detto che, dopo un fine settimana difficile, è stato bello riuscire a guadagnare i primi punti, anche se sono ancora molto lontani da dove vorrebbero essere.

Una buona qualifica è stata la chiave per la prestazione di ieri ed Edoardo Mortara è stato eccezionale nel primo giro, riuscendo a risalire dal settimo al quinto posto. Anche Maximilian Günther ha fatto un ottimo lavoro, restando in lotta per la zona punti per tutta la gara.

Sono riusciti a mantenere un buon passo e a rimanere insieme ai primi nella fase iniziale, tuttavia, con le monoposto raggruppate è stato difficile riuscire a cogliere il momento giusto per attivare l’Attack Mode.

La safety car poi ha reso il tutto ancora più complesso e purtroppo, con l’aumento del ritmo, è stato complicato avanzare nelle posizioni di testa. Sono stati due giorni impegnativi per il team, ma Rossiter è immensamente orgoglioso di come tutti hanno lavorato facendo squadra.

Hanno fatto dei notevoli passi avanti in questo fine settimana, e se continuano su questa strada, soni certi che possono ottenere i risultati di cui so che sono capaci.

Maximilian Günther ha affrontato un fine settimana difficile

Mortara ha commentato dicendo che, dopo una prima gara difficile, crede che ieri abbiano recuperato piuttosto bene e il fatto di essere arrivati alla fase a eliminazione in qualifica li ha messi in una buona posizione per lottare per i punti.

Alla partenza, Mortara ha avuto un leggero pattinamento, ma è riuscito comunque ad entrare tra i primi cinque superando Seb Buemi e Jake Dennis. Purtroppo, non avevano il passo per stare nel gruppo di testa nei long-run, ma dopo ieri, dovrebbero essere felici per i punti guadagnati.

Hanno fatto dei passi avanti, ma devono ricompattarsi prima di Hyderabad così da poter continuare a lottare in tutte le sfide che li attendono. Mortara è grato alla squadra e ha il massimo rispetto per tutti coloro che stanno ai box, per il duro lavoro fatto nel fine settimana.

Per Maximilian Günther e il team è stato un fine settimana molto difficile. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico riuscendo a dare a Günther una monoposto nuova, e pensa che hanno fatto dei passi avanti in qualifica.

In gara si sono avvicinati alla zona punti, ma è mancato il passo e l’efficienza per guadagnare posizioni. Diriyah è stata una tappa dura, ma loro sono un team forte e devono continuare a spingere. Günther sa che possono farcela.

Giovanni Sgro, Head di Maserati Corse, ha dichiarato che i primi punti della stagione per Maserati MSG Racing sono stati conquistati grazie a Edoardo Mortara, che si è classificato nono. È stato un fine settimana impegnativo a Diriyah. Tuttavia, la resilienza del team ha permesso di vedere entrambi i piloti lottare in pista. Hanno imparato molto e guardano avanti alla quarta tappa del mondiale in India, a Hyderabad.