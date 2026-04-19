Le auto elettriche Stellantis brillano tra le migliori del 2026: Jeep Compass e Leapmotor T03 in prima fila

L’autorevole Top Gear nei giorni scorsi ha elencato quelle che secondo i suoi esperti sono al momento le BEV più interessanti acquistabili oggi, suddivise per categoria. E nella selezione spiccano subito diversi modelli legati al mondo Stellantis.

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Secondo Top Gear ecco le auto elettriche di Stellantis da tenere d’occhio

Ad aprire la lista è la nuova Jeep Compass, eletta miglior SUV per tutte le stagioni. Per Top Gear è un’auto capace di adattarsi davvero a tutto: dalla giungla urbana del lunedì mattina alle gite del fine settimana, con quella versatilità che oggi fa la differenza in un mercato sempre più competitivo. Un riconoscimento di peso per un modello centrale nella strategia elettrificata del gruppo. Ricordiamo che la nuova Compass è stata svelata nel maggio 2025, con prezzi in partenza da circa 40.000 euro per la variante ibrida.

Subito dopo merita ampio spazio la Leapmotor T03, altro modello dell’orbita Stellantis, che si è aggiudicato il premio di best seller. Si tratta di una citycar elettrica compatta che sta facendo parlare molto di sé anche in Italia, dove ha superato quota 10.000 immatricolazioni in pochi mesi. Secondo Top Gear, mentre molti costruttori continuano a proporre elettriche grandi, complesse e costose, la T03 dimostra che si può essere competitivi anche con una formula semplice, concreta e accessibile. Ed è proprio questa immediatezza uno dei suoi punti di forza: dimensioni contenute, facilità d’uso in città e un approccio pragmatico alla mobilità elettrica.

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Grande attenzione anche alla Citroën ë-C5 Aircross, eletta miglior SUV elettrico per le famiglie. Ed è forse proprio questo uno dei riconoscimenti più significativi per Stellantis, perché premia un modello pensato per chi cerca spazio, comfort e praticità nella vita di tutti i giorni. La ë-C5 Aircross convince per abitabilità, impostazione votata al benessere a bordo e capacità di rispondere alle esigenze di chi usa l’auto per lavoro, tempo libero e viaggi con tutta la famiglia.

Stellantis

Tra le altre premiate non di Stellantis troviamo poi l’Alpine A390 come miglior sportiva fastback e la Hyundai Ioniq 6 N come EV ad alte prestazioni. Chiudono il quadro la Volvo ES90, la Polestar 4 e la Mercedes-Benz CLA, eletta elettrica dell’anno 2026.