Milano Design Week: 10 auto iconiche raccontano i saloni all’aperto

Alla Milano Design Week di via Tortona 35 anche il mondo delle quattro ruote avrà degna rappresentazione. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 20 al 26 aprile. In quella settima, lo spazio all’uopo preposto, regalerà un’esperienza immersiva, con una selezione di modelli scelti per animare la mostra “10 anni di saloni dell’auto all’aperto“.

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Chiaro il riferimento al format ideato da Andrea Levy che, dal 2015, ha portato i motor show all’aperto, con gli eventi Salone dell’Auto Parco del Valentino di Torino e MiMo di Milano e Monza. Entrambi hanno convertito le piazze e alcuni luoghi simbolo in grandi palcoscenici per l’esposizione motoristica.

La mostra pensata per la Milano Design Week 2026 vuole essere un tributo ai veicoli a motore, legandoli agli aspetti passionali, che si alimentano di vibrazioni emotive. Suggestiva l’installazione che unisce un videowall ondulato di 50 metri, per raccontare i due lustri di eventi by Levy. Non sarà soltanto una narrazione per immagini degli eventi salonistici en plein air, ma una lettura dell’evoluzione dell’industria che abbraccia oltre 70 case automobilistiche.

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Attraverso le anteprime presentate nel corso degli anni, lo scorrere delle immagini permette di cogliere come sono cambiati nel tempo design, tecnologie e linguaggi, accompagnando il percorso evolutivo del settore verso le auto dei nostri giorni. Le pulsazioni sensoriali, però, toccheranno il loro diapason con la visione diretta delle 10 vetture selezionate per la Milano Design Week. Queste saranno offerte alla visione in tre aree tematiche.

Nel settore “Performance & Racing” verrà rappresentato il mondo delle corse, con auto nate per la pista o derivate direttamente dalle esperienze nel motorsport. In questo ambito, il ruolo di regina di cuori spetterà alla Ferrari 296 Challenge, protagonista del monomarca del “cavallino rampante” e del Campionato Italiano Gran Turismo, che sarà portata in pista nella stagione 2026 dal team MRNC12 tutto femminile con le pilote Laura Villars e Federica Levy.

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Grande interesse susciteranno anche la Dallara Stradale, primo esemplare consegnato al mondo, simbolo di un progetto che trasferisce su strada l’esperienza racing del costruttore, e la Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, sviluppata per il campionato monomarca del “toro” e protagonista del Campionato Italiano Gran Turismo.

Nell’area tematica “Concept & Limited Icons”, dedicata alla auto ad alto indice di sperimentazione e alle serie limitate, si potranno ammirare l’Italdesign Nissan GT‑R50, la Pininfarina Honda HP‑X, la BMW Skytop, la GFG Style Vision 2030 Desert Raid.

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Il settore “Innovation & Electric Performance” metterà in vetrina alcuni modelli alla spina, come la Porsche Taycan Turbo GT in configurazione racing, protagonista del nuovo monomarca elettrico Porsche Taycan Rush Championship 2026, e l’Automobili Pininfarina Battista Nino Farina, hypercar elettrica da 1.900 cavalli, sintesi tra prestazioni estreme e raffinatezza stilistica, in un’edizione che omaggia il primo campione del mondo italiano di Formula 1.

La mostra “10 anni di saloni dell’auto all’aperto” della Milano Design Week avrà, grazie alla presenza dei modelli prima menzionati, una rappresentazione adeguata dello spirito dei motor show ideati e promossi da Andrea Levy. Questi eventi hanno coinvolto, nei due lustri di vita, oltre 70 brand automobilistici tra case storiche, marchi premium e nuovi protagonisti della mobilità. Segue l’elenco:

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Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Audi, Automobili Pininfarina, Bentley, BMW, Bugatti, BYD, Cadillac, Changan, Chevrolet, Cirelli, Citroën, Cupra, Dacia, Dallara, Denza, DFSK, Dodge, Dongfeng, DR, DS Automobiles, EMC, Evo, Ferrari, Fiat, Ford, Foton, Geely, GFG Style, Honda, Hyundai, ICH‑X, Italdesign, Jaecoo, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Leapmotor, Lepas, Lexus, Lotus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes‑Benz, MG, M‑Hero, MINI, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Opel, Pagani, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, RAM, Renault, SEAT, Seres, Škoda, smart, Sportequipe, Subaru, Suzuki, SWM, Tesla, Tiger, Toyota, Volkswagen, Volvo, Voyah, Yangwang.

Fonte | Salone Auto Torino