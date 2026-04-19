Fiat prepara il doppio colpo: arriva la Grizzly per le famiglie, torna anche la Panda GPL anti Dacia Sandero

Fiat accelera sul fronte novità e mette nel mirino due progetti destinati a far parlare molto nei prossimi mesi. Da una parte c’è la Fiat Grizzly, nuova attesa protagonista della famiglia Grande Panda, dall’altra il ritorno della Panda GPL, una mossa studiata per riconquistare chi cerca un’auto concreta, economica e adatta a macinare chilometri senza spendere una fortuna.

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Due novità molto attese rilanciano la gamma Fia

Partiamo dalla Grizzly, uno dei modelli più interessanti del futuro prossimo del marchio torinese. Secondo le prime indiscrezioni, sarà una vettura più grande rispetto alla Grande Panda, tanto da arrivare a circa 4,5 metri di lunghezza, una misura che la proietta in una fascia più familiare e versatile.

L’idea è quella di proporla in due varianti, una SUV classica e una Sportback, così da intercettare gusti diversi e allargare il più possibile il bacino di utenza. Sul fronte motori, la gamma dovrebbe comprendere versioni mild hybrid ed elettriche, ma non è esclusa anche la presenza di una configurazione 100% termica. Proprio quest’ultima potrebbe consentire a Fiat di mantenere il prezzo d’attacco attorno ai 20.000 euro, rendendo la Grizzly una proposta molto interessante per le famiglie in cerca di spazio e convenienza. Il debutto è atteso indicativamente per la prossima estate.

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L’altra novità riguarda invece il ritorno del GPL sulla Panda, o meglio sulla Pandina. Si tratta di una scelta tutt’altro che casuale, perché punta dritta a contrastare la forza commerciale della Dacia Sandero, da tempo riferimento fra le auto accessibili. A confermare il progetto era stato nei mesi scorsi il CEO Francois. Per ora non si conoscono né il motore né la data esatta di lancio, ma l’annuncio dovrebbe arrivare entro la fine del 2026. Il prezzo base potrebbe aggirarsi attorno ai 15.000 euro, con un target molto chiaro: chi vuole risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla praticità.