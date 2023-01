Stake è il nuovo title sponsor dell’Alfa Romeo F1 Team

La compagnia petrolifera polacca PKN Orlen non ha prorogato il contratto con la scuderia svizzera, quindi Stake, società di intrattenimento e lifestyle online, è diventata title sponsor dell’Alfa Romeo F1 Team. Fondata nel 2017 da un gruppo di imprenditori del settore della tecnologia e delle scommesse online, Stake ha stabilito da allora una forte presenza nel mondo dello sport e il loro investimento in Alfa Romeo F1 Team contribuirà a far crescere la loro fama. L’azienda offre una piattaforma online sotto forma di casinò in cui non vengono utilizzate valute tradizionali ma criptovaluta.

Il team con sede in Svizzera ha annunciato la nuova partnership “pluriennale” con questa società in vista della stagione 2023. Nell’annuncio, Alfa Romeo e Stake hanno anticipato “un calendario di esperienze ed eventi mondiali accanto al calendario della F1”. Per Stake, anche entrare a far parte di un team di F1 è quasi un sogno che si avvera, secondo il co-fondatore Bijan Tehrani.

Resta da vedere se la monoposto di Alfa Romeo F1 Team subirà anche un intero cambio di livrea a causa del nuovo title sponsor. Questo sarà un title partner, ma quel ruolo dovrà essere condiviso con l’altro title partner Alfa Romeo. Quando Alfa Romeo se ne andrà alla fine del 2023, il ruolo e la visibilità di Stake potrebbero aumentare.

Alfa Romeo F1 Team

Alessandro Alunni Bravi, nuovo rappresentante del team Sauber Group in un comunicato apparso sul web nelle scorse ore ha dato il benvenuto al nuovo co-title partner per il team affermando che si tratta di un annuncio che certifica l’inizio di una nuova era per la scuderia. Bijan Tehrani co-fondatore di Stake ha invece dichiarato: ‘Non potremmo essere più entusiasti di entrare a far parte di un leggendario team di F1 che condivide con noi le stesse ambizioni di crescita e successo.”