Alfa Romeo: Alessandro Alunni Bravi nuovo Team Rappresentative

Alfa Romeo F1 Team ha nominato Alessandro Alunni Bravi, attuale direttore esecutivo del Gruppo Sauber, anche nella posizione aggiuntiva di rappresentante del team. L’esperto dirigente, che fa parte del Gruppo Sauber dal 2017, sarà il rappresentante del team in tutte le funzioni ufficiali durante i weekend di gara e fuori pista. La nomina di Alunni Bravi rappresenta uno dei primi compiti svolti dal nuovo amministratore delegato del Gruppo Sauber, Andreas Seidl, dopo l’inizio del suo mandato con la società svizzera il 9 gennaio.

Questa decisione consentirà ad Alunni Bravi, nel suo ruolo aggiuntivo, di lavorare con i dipartimenti tecnici e operativi per continuare la crescita e il successo del team, fornendo allo stesso tempo agli stakeholder interni ed esterni del team il valore che l’Alfa Romeo F1 Team è rinomato per produrre .

L’assunzione del ruolo di rappresentante della squadra da parte di Alunni Bravi segnerà un passo decisivo per l’Alfa Romeo F1 Team e per il Gruppo Sauber nel suo complesso, consentendo ad Andreas Seidl di concentrarsi sul suo obiettivo di far crescere il Gruppo Sauber, una seconda pietra posata nella storia del team progetto di trasformazione in cui Audi arriverà nel 2026 come produttore di motori (e probabilmente prima dettando la sua influenza).

Ma cosa significa esattamente questo titolo apparentemente strano? Alla domanda, la Sauber ha confermato: “Sarà una posizione paragonabile a quella del capo squadra per quanto riguarda le attività del weekend di gara”. Alunni Bravi colma così di fatto un vuoto creatosi dopo che Frederic Vasseur ha lasciato il team per la Ferrari. Mentre il nuovo acquisto Andreas Seidl ha assunto il ruolo di Vasseur come CEO della Sauber, la posizione di capo squadra era precedentemente aperta.

“Ringrazio Alessandro per aver creduto nella nostra visione”, ha detto Seidl, “convinto” che Alunni Bravi sia “un’altra preziosa aggiunta” all’Alfa Romeo, destinata a portare “stabilità e continuità”. L’obiettivo ora è costruire sul “successo” dell’anno passato. “Ringrazio Andreas e i nostri azionisti per la fiducia”, dice Alunni Bravi, sottolineando di voler soddisfare le “aspettative” riposte in lui e rappresentare la squadra “nel miglior modo possibile” in futuro. Descrive il suo nuovo lavoro come un “privilegio”.