Jeep festeggia i 20 anni come sponsor automobilistico esclusivo degli X Games 2023

Il marchio Jeep festeggia il suo 20° anno come partner automobilistico esclusivo degli X Games Aspen 2023. Tornando ad Aspen’s Buttermilk Mountain, la partnership includerà trasmissioni, lineari, social, digitali ed esperienziali estensioni. Inoltre, domenica 29 gennaio sarà presentato il titolo Jeep Presents: X Games Aspen Best in Snow, in onore di uno dei migliori atleti degli X Games.

“La nostra partnership ventennale con gli X Games ha fornito al nostro marchio un luogo autentico per interagire con gli appassionati di sport e attività all’aria aperta che condividono un desiderio senza compromessi di cercare l’avventura e tracciare la propria strada, un percorso che non è definito da confini”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep per il Nord America.

“I fan avranno l’opportunità di interagire con la nostra gamma di Jeep 4xe elettrificate sul luogo dell’attesissimo evento invernale, tra cui Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe, e non vediamo l’ora di onorare nuovamente l’atleta Best in Snow X Games con il nostro esclusivo Jeep Golden Grille Award.”

Il marchio Jeep avrà veicoli sul sito degli X Games. I partecipanti agli X Games potranno esplorare i modelli 2023 presso il Jeep Theater, la linea di partenza, il percorso di slopestyle, il recinto e il set televisivo, tra cui Wrangler 4xe Rubicon, Gladiator Rubicon, Wrangler 4xe Willys, Grand Cherokee 4xe Trailhawk e Grand Cherokee 4xe Summit.

I fan possono prendersi una pausa dalle piste per guardare gli eventi dal Jeep Theater all’aperto. Mentre sono lì, possono partecipare alla lotteria del 2023 per avere la possibilità di vincere $ 100.000 per qualsiasi veicolo idoneo. A coloro che si registrano verrà offerto anche un giro del veicolo con uno specialista del prodotto, che include un regalo del brand di Stellantis fino a esaurimento scorte.

Il titolo Jeep Presents: X Games Best in Snow (determinato dalla giuria di X Games), in onore di uno dei migliori atleti dell’evento durante la competizione di quest’anno, sarà annunciato domenica 29 gennaio. Il vincitore riceverà un premio denominato Golden Grille X Games.