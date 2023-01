Stellantis non costruirà una una rete di stazioni di ricarica negli USA

Nelle scorse ore la stampa americana ha riportato la notizia che nel corso di una tavola rotonda all’evento Consumer Electronics Show (CES) 2023 a Las Vegas all’inizio di questo mese, il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha affrontato le questioni relative alla disponibilità delle stazioni di ricarica e alla capacità di autonomia. “L’infrastruttura non fa parte del core business di Stellantis”, ha dichiarato Tavares. “Richiede un notevole investimento di risorse. Non abbiamo in programma di costruire una rete di ricarica rapida negli Stati Uniti, ma prevediamo di vendere caricabatterie come parte della nostra strategia”.

Stellantis non investirà nell’infrastruttura di ricarica negli USA secondo Tavares

Molti si sono affrettati a sottolineare che la strategia statunitense dell’azienda è molto diversa da quella che sta portando avanti all’interno del mercato europeo. Nel maggio 2022, Stellantis ha annunciato una partnership con TheF Charging per creare una rete di ricarica pubblica europea accessibile a tutti i veicoli elettrici, con condizioni esclusive per i clienti Stellantis. Le due società hanno affermato che collaboreranno allo sviluppo della rete, principalmente stazioni di ricarica rapida, in oltre 15.000 località in tutta Europa con 2 milioni di posti auto fino al 2025.

Il mese scorso, durante una tavola rotonda Maserati, Tavares ha parlato della necessità per le case automobilistiche di fare tutto il possibile per fornire ai propri clienti l’accesso a varie reti di ricarica. Ma il CEO non ha confermato il fatto che la casa automobilistica avrebbe abbracciato la possibilità di consentire ai suoi veicoli elettrici di ricaricarsi sulla rete Supercharger di Tesla. “Qualsiasi casa automobilistica responsabile eviterà con ogni mezzo necessario di mettere la propria azienda alle dipendenze di un concorrente”, ha commentato brevemente Tavares.

Questi commenti sono arrivati dopo che era stata prospettata da alcuni la possibilità che i veicoli Stellantis potessero utilizzare l’ampia rete di sovralimentazione Tesla per aiutare a offrire una copertura aggiuntiva. Tuttavia, la maggior parte dell’industria automobilistica ha adottato il sistema di ricarica combinato (CCS) supportato dalla Society of Automotive Engineers (SAE) sia per la ricarica di livello 2 che di livello 4. Poiché Tesla utilizza il proprio sistema di ricarica per la sua vasta rete di Supercharger, l’industria dovrebbe abbandonare il sistema CCS a favore di quello Tesla o fornire veicoli con doppie porte di ricarica.



Stellantis afferma che sta continuando a investire nella tecnologia delle batterie a stato solido, con Factorial Inc. con sede nel Massachusetts. La nuova chimica della batteria Factorial utilizzerà meno cobalto e si dice che fornisca una densità di energia fino al 30% superiore rispetto alla tecnologia al litio convenzionale. Le nuove batterie a stato solido potrebbero aumentare significativamente l’autonomia di guida dei veicoli elettrici.

Sfortunatamente, l’autonomia aggiunta dalle batterie a stato solido non risolve il problema della carenza nell’infrastruttura di ricarica. Sarà interessante, tuttavia, vedere esattamente come Stellantis intende aiutare la sua base di clienti con soluzioni di ricarica negli Stati Uniti se prevede di avere il 50% della sua base di clienti che acquista veicoli elettrici entro la fine del decennio.